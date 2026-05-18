Mujeres al 100 realizará jornada gratuita de salud bucal en Nogales

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La actividad se llevará a cabo el próximo 31 de mayo en el Instituto INAN, donde se ofrecerán servicios dentales sin costo para apoyar a familias nogalenses

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/05/2026 02:32 PM.
En Nogales y editada el 18/05/2026 02:41 PM.