Mujeres al 100 realizará jornada gratuita de salud bucal en Nogales

Para apoyar la economía familiar de los nogalenses, la organización Mujeres al 100 llevará a cabo una jornada de salud bucal en el Instituto INAN, el próximo 31 de mayo sin costo alguno.
La coordinadora en Nogales de la agrupación, Angélica Burgos Garay, informó que estos trabajos se estarán realizando con el apoyo de las brigadas dentales de una universidad local.
Con estas jornadas denominadas ‘Mi Barrio con Salud’ esperamos impactar a cuando menos de 150 a 200 personas...quienes se deben de registrar en las páginas de mis redes sociales, para llevar un control, explicó.
Burgos Garay hizo un reconocimiento a la disposición de los directivos del instituto educativo, por facilitar las instalaciones del plantel para llevar a cabo esta jornada de salud bucal completamente gratuita.
Se estarán haciendo limpieza dental, aplicación de flúor y resinas...la extracción de piezas dentales y en casos especiales, endodoncias para quienes las necesiten, destacó.