Preparan la 3ra Carrera Rosa 2026 en Nogales para apoyar la lucha contra el cáncer

La Agrupación George Papanicolaou, Reconstruyendo la Esperanza y Altruistamente Locos definieron los primeros detalles de logística y promoción para el gran evento con causa de la 3ra Carrera Rosa, prevista para el próximo 11 de octubre de este 2026.
Explicaron que el propósito es sumar voluntades en la lucha contra el cáncer en sus diversas manifestaciones, por lo que llevaron a cabo la primera reunión oficial para definir la organización, promoción y los pormenores logísticos.
Este esfuerzo conjunto reúne de manera formal a tres pilares del activismo y la salud en la región: la Agrupación George Papanicolaou de Nogales Sonora IAP, el proyecto Reconstruyendo la Esperanza y el grupo Altruistamente Locos, quienes ya coordinan acciones para asegurar el éxito de esta nueva edición.
En un frente común con causa integral, el evento de este año destaca por abordar la lucha contra el cáncer desde dos frentes fundamentales: la prevención y detección oportuna a cargo de la Agrupación George Papanicolaou, institución presidida por Angélica Romero Duarte, la cual mantiene un enfoque constante en concientizar a la población sobre la importancia de los diagnósticos a tiempo, con 32 años de operaciones.
El otro rubro de apoyo integral y reconstrucción es a través del proyecto Reconstruyendo la Esperanza, impulsado por el médico ginecólogo oncólogo Rogelio Robles Morales, enfocado en devolver la calidad de vida a las sobrevivientes mediante programas de reconstrucción mamaria.
La coordinación general y el liderazgo de la logística operativa corren a cargo del equipo de Altruistamente Locos, integrado por Carmina Ramírez, Jaime Castro Nozato, Víctor Garay, Plácido Quintero y Ana Carrillo. Este grupo de líderes destacó que la clave de este evento radica en un trabajo en equipo que sume las voluntades de toda la sociedad civil.
Hicieron una invitación a la comunidad para reservar la fecha, con llamado a la comunidad de corredores pedestres, ciclistas y familias de ambos lados de la frontera para que reserven el domingo 11 de octubre en sus calendarios. El evento contará con categorías deportivas, pero también con la tradicional caminata oficial, diseñada para que personas de todas las edades puedan participar y mostrar su solidaridad.