Preparan la 3ra Carrera Rosa 2026 en Nogales para apoyar la lucha contra el cáncer

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La Agrupación George Papanicolaou, Reconstruyendo la Esperanza y Altruistamente Locos iniciaron la organización del evento con causa programado para el próximo 11 de octubre

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 18/05/2026 01:52 PM.
En Nogales y editada el 18/05/2026 01:54 PM.