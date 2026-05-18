PRI Sonora lanza estructura “Defensores de Sonora”; Nogales se suma con David Chavoya

Como parte del impacto de la estrategia estatal que tuvo eco inmediato en los comités municipales de Sonora, David Chavoya, presidente del Comité Municipal del PRI en Nogales, participó activamente en el encuentro estatal y asumió formalmente el compromiso como “Defensor de Nogales”.
Como parte de la preparación de las estructuras de cara a las exigencias del panorama electoral, los liderazgos locales de cada municipio participaron en un curso especializado de Marketing Político, orientado a dotar a los coordinadores de herramientas estratégicas contemporáneas.
Chavoya calificó la jornada encabezada por la dirigente estatal Lupita Soto como exitosa y apuntó que la evolución y el trabajo constante son las prioridades actuales del partido para conectar de mejor manera con la ciudadanía.
El trabajo en equipo da resultados y vamos a traer de vuelta a los buenos gobiernos, manifestó el dirigente nogalense, al ratificar la voluntad de mantener y fortalecer la ruta de trabajo partidista en las colonias con acciones en favor de la ciudadanía.
Expuso que el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) formalizó el lanzamiento de su nueva estructura político-social denominada “Defensores de Sonora”, cuya iniciativa, respaldada por la dirigencia nacional, busca consolidar un frente ciudadano activo de cara al próximo proceso electoral en la entidad.
La presentación oficial estuvo encabezada por la presidenta del PRI en Sonora, Lupita Soto Holguín, quien estuvo acompañada por Jorge Meade, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, y Onésimo Aguilera, secretario general del Comité Directivo Estatal del PRI Sonora. Durante el encuentro, se destacó que este movimiento se alinea con la estrategia nacional impulsada por Alejandro Moreno para edificar una base social cercana a las demandas comunitarias.
En el marco de este evento, celebrado en el auditorio Plutarco Elías Calles en Hermosillo, Soto Holguín anunció la puesta en marcha de la “Máquina 100+1”, al precisar que este concepto hace referencia directa a los 101 cargos de elección popular que estarán en disputa en las próximas elecciones, abarcando alcaldías, así como diputaciones locales y federales.
Para la primera etapa de este despliegue territorial, se integraron formalmente 132 defensores municipales procedentes de las diversas regiones del estado. La dirigencia estatal precisó que la misión central de esta estructura será la defensa activa de las familias sonorenses en cuatro ejes fundamentales: salud, seguridad, economía y educación.