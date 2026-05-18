PRI Sonora lanza estructura “Defensores de Sonora”; Nogales se suma con David Chavoya

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El dirigente municipal del PRI en Nogales participó en el encuentro estatal encabezado por Lupita Soto y asumió el compromiso como “Defensor de Nogales” rumbo al fortalecimiento territorial del partido

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 18/05/2026 12:24 PM.
En Nogales y editada el 18/05/2026 12:26 PM.