Reconoce Antonio Astiazarán aspiración política; prioriza resultados en Hermosillo

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El alcalde de Hermosillo afirmó que la transformación de Sonora requiere inclusión, trabajo conjunto y administraciones que respondan con hechos a las demandas sociales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 18/05/2026 02:06 PM.
En Nogales y editada el 18/05/2026 02:10 PM.