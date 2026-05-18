Reconoce Antonio Astiazarán aspiración política; prioriza resultados en Hermosillo

Con la mira puesta en el panorama electoral, pero firme en su actual encomienda, el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, aseguró que la clave para el futuro político de la región no radica en la confrontación sino en la construcción de alternativas ciudadanas y en la entrega de resultados tangibles desde las administraciones locales.
El alcalde de la capital de Sonora se perfila como una de las figuras más visibles de cara a los próximos procesos electorales en el estado, por lo que señaló que más allá de las siglas partidistas o de etiquetas ideológicas, los proyectos políticos deben centrarse en resolver demandas históricas de la población e incluir agendas ciudadanas prioritarias que abarquen desde el bienestar animal hasta la inclusión con personas con discapacidad.
Lo que sí está claro es que muchos gobiernos, para no decir nombres, ni partidos, ni ideologías, le han quedado a deber mucho a la gente, y creo que lo que necesitamos son gobiernos que hablen menos y que hagan más, y a mí me parece que la manera de poderlo lograr es cuando todos entendamos, y digo todos, academia, sociedad civil, partidos, gobiernos, de que todos nos necesitamos. Aquí no hay nadie que pueda decir ‘yo soy poseedor de la verdad absoluta’, y me parece que cuando alguien llega al gobierno y se dedica a excluir y a dividir, los únicos que perdemos somos los ciudadanos, comentó.
Por supuesto que no puedo negar que mi aspiración como servidor público es continuar creciendo y poder contribuir desde la trinchera que me toque, a poder transformar la vida de la gente, caminando siempre junto a sociedad y gobierno, y eso llegará ya al momento en el que los partidos políticos se pongan de acuerdo. Por lo pronto ¿qué debo hacer yo?: pues dar resultados, ponerme a chambear como presidente municipal, para que la gente vea que sí hay una manera diferente de hacer gobierno, declaró.