Robo de combustible deja tanque vacío a un camión de carga en Nogales, Sonora

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El propietario sorprendió a dos jóvenes ordeñando el tanque de su unidad de carga, pero los presuntos responsables lograron huir con rumbo desconocido

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/05/2026 03:26 PM.
En Nogales y editada el 18/05/2026 03:28 PM.