Robo de combustible deja tanque vacío a un camión de carga en Nogales, Sonora

Un residente de la colonia Margarita Maza de Juárez fue víctima del robo de combustible de su camión de carga por un par de delincuentes que ordeñaron el tanque y huyeron del lugar en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte de seguridad pública fue a las 08:00 horas que agentes preventivos atendieron el llamado sobre un caso de robo de combustible en un camión de carga pesada (Tracto camión) en hechos ocurridos por fuera de un domicilio de la calle Santa Isabel de la colonia Margarita Maza de Juárez.
Al arribar los agentes al lugar se entrevistaron con Jesús Nabor de 32 años de edad mismo que les informó que cuando estaba dormido escuchó ruidos por fuera de su domicilio y que al salir vio a dos jóvenes que sustraían combustible del tanque de su camión de la marca Internacional modelo 2009 que estaba estacionado ahí.
El reportante les dijo a los oficiales que luego del robo, los dos presuntos ladrones de aspecto joven huyeron con rumbo desconocido para él dejando sin una gota de combustible la unidad.