Salvan la vida a joven tras sufrir sobredosis cerca de las vías del tren en Nogales

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Policías, bomberos y socorristas aplicaron naloxona a un hombre de 23 años que fue hallado inconsciente en la vía pública luego de presuntamente inyectarse heroína

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/05/2026 12:14 PM.
En Nogales y editada el 18/05/2026 12:22 PM.