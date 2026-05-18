Salvan la vida a joven tras sufrir sobredosis cerca de las vías del tren en Nogales

Socorristas y elementos de la Policía Municipal lograron auxiliar y salvar la vida de una persona que sufrió una sobredosis tras ser encontrada tendida en la vía pública a un costado de los patios del ferrocarril sobre la avenida Prolongación Álvaro Obregón en Nogales, Sonora.
Este hallazgo se reportó a las autoridades minutos antes de las 11:00 horas; transeúntes observaron al muchacho tirado bajo un árbol, completamente inconsciente y sin reaccionar a los estímulos.
Fueron elementos de la Policía Municipal, personal de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos quienes llegaron al lugar e iniciaron con los trabajos para auxiliar a la persona, logrando salvarle la vida.
Se informó que los socorristas le aplicaron dosis de naloxona, medicamento utilizado para revertir sobredosis por opioides, iniciándose con la intensa maniobra de rescate hasta que recuperó la consciencia, identificándose como Jesús Alexis, de 23 años, quien confesó haberse inyectado heroína antes de quedar tirado e inconsciente.
Posteriormente fue trasladado de emergencia al Hospital IMSS Bienestar, donde permanece internado bajo observación médica.