Tránsito intensificará retiro de vehículos abandonados y talleres que invaden calles en Nogales

Talleres mecánicos y de carrocería de todo el sector San Carlos serán visitados por elementos de la Jefatura de Tránsito Municipal con el fin de retirar los vehículos que ponen en la vía pública para su futuro arreglo al igual que los particulares en estado de abandono de dichas colonias en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el comandante de tránsito Eliceo Estrada Muñiz, esta operatividad sectorizada responden a una serie de reportes y señalamientos que señalan la presencia de este tipo de vehículos que obstruyen las vialidades de colonias como San Miguel, Santa Elena y San Carlos.
Esta campaña de quitar de la vía pública vehículos en abandono, vehículos chatarra, la iniciamos en 2021, al inicio de la administración de nuestro alcalde Juan Francisco Gim, que fue uno de los motivos que pedía la gente este retiro de estos vehículos que estorban, que acaparan la vía pública.
Ha ido en aumento las quejas, hemos estado limpiando en la colonia La Mesa, en Buenos Aires, Colosio, Praderas, diferentes colonias que nos llegan las quejas, pero de unos 15 días para acá nos ha estado llegando mucha queja de talleres mecánicos que también nos hemos estado visitando en la vía pública, en casas particulares, en colonias, qué pues no pueden recibir a una visita, no pueden recibir a un familiar un fin de semana, porque tienen acaparadas las banquetas en la calle.
Ha ido en aumento las quejas, hemos estado limpiando en la colonia La Mesa, en Buenos Aires, Colosio, Praderas, diferentes colonias que nos llegan las quejas, pero de unos 15 días para acá nos ha estado llegando mucha queja de talleres mecánicos que también nos hemos estado visitando en la vía pública, en casas particulares, en colonias, qué pues no pueden recibir a una visita, no pueden recibir a un familiar un fin de semana, porque tienen acaparadas las banquetas en la calle.
Hemos estado recibiendo de la Colonia San Miguel, San Carlos, esos talleres mecánicos, y hoy lunes vamos a empezar ahí en colonia San Miguel, ya le corresponde, su turno a esa colonia, porque sí tenemos unos reportes de como dos, tres talleres en la colonia.
Pues mira, siempre que vamos se les advierte, ¿verdad? aunque no tenemos la necesidad de un taller mecánico o de carrocería en la vía pública, de calcar un vehículo, porque el artículo del reglamento de ciudad pública del 85-86, ahí nos faculta para retirarlos de inmediato.
Los que calcamos son los vehículos de personas, ciudadanos particulares, que ya tienen más de 72 horas en la vía pública entonces mucha gente confunde que el frente de su casa les corresponde y pueden durar esos carros años o meses, y no, la vía pública es de todos. Por eso, al menos que tengan una exclusiva, una cochera, pero en las colonias no hay exclusividad, solamente para personas con alguna discapacidad.
En talleres de carrocería, también esos herreros que agarran la vía pública para poner sus caballetes y trabajar en la vía pública, soldar, también está prohibido, porque agarran el área pública, las banquetas o la calle, también ponen objetos, botes de basura, botes con tierra, piedras, tablas con clavos hemos retirado también, entonces eso no está permitido, porque la vía pública, el frente de nuestras casas, no nos corresponde, es público, ahí se puede parar cualquier persona, repito, solo que tengamos una cochera.
Pues mira, siempre que vamos se les advierte, ¿verdad? aunque no tenemos la necesidad de un taller mecánico o de carrocería en la vía pública, de calcar un vehículo, porque el artículo del reglamento de ciudad pública del 85-86, ahí nos faculta para retirarlos de inmediato.
Los que calcamos son los vehículos de personas, ciudadanos particulares, que ya tienen más de 72 horas en la vía pública entonces mucha gente confunde que el frente de su casa les corresponde y pueden durar esos carros años o meses, y no, la vía pública es de todos. Por eso, al menos que tengan una exclusiva, una cochera, pero en las colonias no hay exclusividad, solamente para personas con alguna discapacidad.
En talleres de carrocería, también esos herreros que agarran la vía pública para poner sus caballetes y trabajar en la vía pública, soldar, también está prohibido, porque agarran el área pública, las banquetas o la calle, también ponen objetos, botes de basura, botes con tierra, piedras, tablas con clavos hemos retirado también, entonces eso no está permitido, porque la vía pública, el frente de nuestras casas, no nos corresponde, es público, ahí se puede parar cualquier persona, repito, solo que tengamos una cochera.
Entonces estos talleres, a los ciudadanos también que llevan sus vehículos a arreglar, no estamos en contra de esos trabajos, sino que no compartimos que se apoderen de la vía pública. Llévenlos a talleres establecidos, o que el mecánico no le diga déjamelo aquí, déjalo ahí, o súbelo allá a la banqueta, porque vamos a llegar y lo vamos a remontar, finalizó.