Tránsito intensificará retiro de vehículos abandonados y talleres que invaden calles en Nogales

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Autoridades municipales anunciaron operativos en colonias del sector San Carlos para remolcar autos chatarra y unidades utilizadas por talleres mecánicos en la vía pública

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 18/05/2026 03:30 PM.
En Nogales y editada el 18/05/2026 03:34 PM.