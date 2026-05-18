Vinculan a proceso a tres detenidos con más de 55 mil cartuchos en Nogales

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Los acusados fueron arrestados en garitas de Nogales cuando intentaban ingresar municiones ocultas en tractocamiones hacia México

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/05/2026 03:20 PM.
En Nogales y editada el 18/05/2026 03:23 PM.