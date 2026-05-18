Vinculan a proceso a tres detenidos con más de 55 mil cartuchos en Nogales

Tres personas que fueron detenidas por autoridades federales en posesión de cartuchos para armas de fuego en su intento de ingresarlos a México por garitas de Nogales, Sonora, fueron vinculados a proceso.
De acuerdo con el informe oficial entre los tres detenidos sumaron más de 55 mil cartuchos útiles de diferentes calibres los que les fueron asegurados al cruzar tripulando camiones de carga sobre el recinto fiscal de esta frontera.
La Fiscalía General de la República, informó que los detenidos fueron identificados como Alexis “N” le aseguraron 20 mil cartuchos; a Manuel “N”, 23 mil 680 cartuchos y 93 cargadores; mientras que a Ciro “N” le decomisaron otros 11 mil 499 cartuchos.
Fueron efectivos elementos de la Guardia Nacional y personal de Aduanas quienes en su momento detectaron los cargamentos ocultos en tracto-camiones que cruzaban por el Recinto Fiscal Nogales III y la garita Mariposa, los cuales, junto con las personas detenidas, cartuchos y cargadores asegurados, fueron puestos a disposición del fiscal federal, quien inició las carpetas de investigación correspondientes.
Un juez federal determinó vincular a proceso a los tres acusados y ordenó prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones.