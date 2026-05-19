Alertan por aumento de cáncer cervicouterino en mujeres jóvenes de Nogales

...

La agrupación George Papanicolaou inició jornadas gratuitas de detección en colonias y escuelas para fomentar la prevención y combatir los tabúes sobre el Papanicolaou

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 19/05/2026 01:02 PM.
En Nogales y editada el 19/05/2026 01:06 PM.