Alertan por aumento de cáncer cervicouterino en mujeres jóvenes de Nogales

A pesar de las intensas campañas de prevención, aún existe un preocupante repute de cáncer cervicouterino en el país, un padecimiento que afecta de manera alarmante a mujeres cada vez más jóvenes debido a la falta de revisiones periódicas y a los tabúes que aún rodean a este estudio clínico.
Con el objetivo de frenar esta tendencia, la agrupación George Papanicolau, inicio una intensa jornada de salud que recorrerá diversos sectores de Nogales mediante una unidad móvil, ofreciendo exámenes gratuitos a la población en planteles escolares como la primaría Ignacio Zaragoza en la colonia Buenos Aires, Diego Rivera en Bellotas, Miguel Hidalgo en la Héroes, la Técnica 62 en la Veracruz y el jardín de niños de la colonia Alamos, en un horario de 8:00 am a 2:00 pm.
Pero la prevención, trabajamos muchísimo. Aquí en Nogales tenemos 32 años de fundada y trabajamos diariamente de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en un local propio, ya gracias a Dios, para atender a las mujeres. Y lo que me preguntan es por qué las personas no van. No van a hacerse los estudios con nosotros, platican las personas encargadas de esto del Seguro Social, y nos preguntan, ¿han venido mujeres? Siempre van, diariamente hay, una, dos, tres veces que van 10, pero no la cantidad que iba antes. Hacíamos diariamente 30, 29, de un horario de 8 a 2 de la tarde. Era suficiente para que la mujer esté bien prevenida. Van personas que dicen que nunca se lo han hecho, manifestó Romero.
Por su parte, el Gobierno Municipal se sumó a las actividades logísticas y operativas de esta jornada de detección temprana a través de la Dirección de Salud local, comprometiéndose además a brindar el seguimiento médico e institucional necesario en caso de que se detecte a alguna mujer con resultados positivos a la enfermedad.
Nos sumamos a la jornada con la dirección de salud, le proporcionamos y le facilitamos las circunstancias para que lo hagan ellas de una manera más cómoda y que los que vienen lo hagan también cómodamente. En este caso y en esta jornada así lo estamos apoyando y si detectan alguna posibilidad, también el apoyo del gobierno para que se le dé seguimiento a esas personas, manifestó el alcalde.