Anuncian tercera etapa del Serial Municipal de Ciclismo en Nogales

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El IMDEN, clubes locales y la Comisión Nogalense de Ciclismo organizarán una jornada deportiva y recreativa el 24 de mayo en la Pista Xtreme para impulsar el ciclismo de montaña y la convivencia familiar

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 19/05/2026 04:26 PM.
En Nogales y editada el 19/05/2026 04:31 PM.