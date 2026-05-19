Anuncian tercera etapa del Serial Municipal de Ciclismo en Nogales

Con el objetivo de fomentar el ciclismo de montaña, elevar el nivel competitivo local e integrar a las familias, niños y jóvenes, el Instituto Municipal del Deporte (IMDEN), en coordinación con la liga local y diversos clubes, anunció la realización de la Tercera Etapa del Serial Municipal de Ciclismo, así como un paseo recreativo que se llevarán a cabo el próximo domingo 24 de mayo en la Pista Xtreme, ubicada sobre el bulevar El Greco en Nogales, Sonora.
En conferencia de prensa encabezada por el director del Instituto del Deporte, Marco Alonso Martínez Rodríguez, se dieron a conocer los pormenores logísticos y técnicos de esta doble jornada deportiva. En el anuncio estuvo acompañado por Bladimir Gil, presidente de la Comisión Nogalense de Ciclismo; el ciclista José Luis Pastrano, del equipo Nogales Cycling; Fermín Román, representante Nogales Cycling y anfitrión del evento.
La actividad del domingo 24 de mayo estará dividida en dos segmentos diseñados para abarcar tanto a la comunidad ciclista general como a los atletas de alto rendimiento, primero con un paseo recreativo en punto de las 7:00 horas desde la Unidad Deportiva “Estrellas Nogalenses” y concluir en la Pista Xtreme, donde será la sede para la competencia del Serial Municipal
Marco Martínez indicó que, para las y los asistentes que arriben entre las 6:00 y las 7:00 de la mañana, se obsequiará una playera conmemorativa del programa “Sonora Mundialista” y el comité organizador proveerá hidratación y fruta, y recordó que es obligatorio el uso de casco, guantes, lentes y contar con una bicicleta en buenas condiciones.
El Serial Municipal de Ciclismo contempla un total de siete paradas a lo largo de su temporada, en busca consolidarse como el semillero oficial de las nuevas generaciones del ciclismo de montaña en la frontera y promoción del sano esparcimiento social.
Estamos coordinando el primer serial de carreras 'Las Letras de Nogales', un esfuerzo conjunto donde los clubes toman la batuta de la organización operativa. El compromiso del Ayuntamiento es brindar las condiciones, herramientas y la vinculación con autoridades como Tránsito Municipal y Protección Civil. El Instituto apoya con las medallas y otras necesidades específicas. Además, estamos celebrando el décimo aniversario de Nogales Cycling; este 24 de mayo se disputará y otorgará la letra 'N' de este serial que consta de siete etapas.
Estamos listos para dar a conocer esta tercera etapa del Serial Municipal. Las medallas ya están sobre la mesa. La competencia formal tendrá lugar en la pista Xtreme, ubicada en el bulevar Del Greco, frente a Soriana. Arrancaremos tentativamente a las 7:30 de la mañana, justo después de recibir el contingente del paseo recreativo que viene desde la Unidad Deportiva.
A nosotros nos corresponde llevar la organización directa y ejecutar toda la logística que involucra la limpieza fina de la pista y la marcación. Contamos con el respaldo de la Unión Ciclista, el Comité y el Instituto del Deporte, quienes nos han facilitado los permisos necesarios, el apoyo de las fuerzas de seguridad y las medallas que se entregarán a los ganadores.
La pista se encuentra totalmente definida y adaptada. Es un circuito muy fluido donde las bajadas no son técnicas, lo que disminuye notablemente cualquier riesgo. La división para las categorías de principiantes, intermedios y avanzados está muy clara; se marcará con cal, banderolas y cordones de seguridad. Técnicamente será imposible que un ciclista se equivoque de ruta, además de que contaremos con personal de staff en puntos estratégicos. Invitamos a la comunidad a asistir; se van a divertir mucho.