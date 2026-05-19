Colectivo Buscando Corazones mantiene búsqueda activa en zona de Mariposa

En una jornada marcada por la intensidad emocional y el rigor técnico, el colectivo Buscando Corazones Nogales, liderado por Ramona Guadalupe Ayala Ortiz, encabezó una búsqueda especial en la zona de Mariposa, al norponiente de la ciudad.
El operativo, realizado en el lecho arenoso de los arroyos del sector, se centró en la exploración de puntos donde anteriormente se han registrado 21 hallazgos positivos y cuenta con reporte de una localización de interés internacional, de la que van a insistir.
Desde una perspectiva de esfuerzo interinstitucional, la movilización contó con un robusto acompañamiento de seguridad y peritaje, integrando a elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Municipal.
Destacó la presencia de Dante Noel Talavera Nieblas, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, quien, junto a su equipo de colaboradores, brindó el soporte logístico necesario para garantizar la efectividad de las acciones en campo.
Para nosotros es la realidad de nuestra base de trabajo, realísticamente de todo lo que vemos dentro de nuestras clases y dentro de nuestras prácticas, pues esta es el área en la que sí se va a ver. Y desgraciadamente se dan este tipo de sucesos, pero para nosotros son oportunidades de trabajo y para estudio, que se dan y podemos explotarlo a más para nuestra propia experiencia, vaya, para nuestra propia educación y lo valoramos como oro, dijo Edgar.
A diferencia de lo que muchos creen, sí te abre muchas puertas ya que consiste en varias ramas, es una carrera a la que realmente se le tiene que dar la oportunidad, pero al mismo tiempo también tienes que tener la fortaleza para poder llevarla ya que no cualquiera la termina. Y también tener la fortaleza para poder seguir en la sociedad de una manera en la que abres los ojos sobre la realidad que está enfrentando, pues por ejemplo ahorita en este momento México, pero no solo México, también está en todas partes del mundo y poder llevar este equilibrio entre tu humanidad y la seriedad en el trabajo, manifestó Naomi.
A diferencia de lo que muchos creen, sí te abre muchas puertas ya que consiste en varias ramas, es una carrera a la que realmente se le tiene que dar la oportunidad, pero al mismo tiempo también tienes que tener la fortaleza para poder llevarla ya que no cualquiera la termina. Y también tener la fortaleza para poder seguir en la sociedad de una manera en la que abres los ojos sobre la realidad que está enfrentando, pues por ejemplo ahorita en este momento México, pero no solo México, también está en todas partes del mundo y poder llevar este equilibrio entre tu humanidad y la seriedad en el trabajo, manifestó Naomi.
Debido a una reciente denuncia anónima que sugiere precisión en que la búsqueda sabatina estuvo “muy cerca” del punto clave, las autoridades y el colectivo ya preparan la agenda para una nueva intervención para ratificar la zona.
Cuando no tenemos un positivo, volvemos tristes, pero ningún esfuerzo es en vano porque descartamos lugares, solos no van a volver a casa, finalizó Ayala, al reiterar el llamado a la comunidad para colaborar con información anónima que permita dar paz a las familias nogalenses.