Colectivo Buscando Corazones mantiene búsqueda activa en zona de Mariposa

...

Integrantes del colectivo, acompañados por corporaciones de seguridad y estudiantes de criminología, realizaron una jornada de rastreo en un sector con antecedentes de múltiples hallazgos positivos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 19/05/2026 11:24 AM.
En Nogales y editada el 19/05/2026 11:28 AM.