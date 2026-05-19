Destacan legado e inspiración de Diana Chávez en Cruce Alcatraz-Kino 2026

Bajo el imponente sol y con la isla Alcatraz como testigo, Marco Alonso Martínez Rodríguez, titular del IMDEN del Ayuntamiento de Nogales, destacó el impacto social y humano de la participación de la delegación nogalense en el Cruce de Alcatraz-Kino 2026.
El directivo dcalificó el evento como una inspiración colectiva, al enfatizar que el reto va más allá de lo deportivo y se trata de una convivencia que une familias y fortalece el carácter de los atletas, al reconocer también al comité organizador.
Martínez resaltó el desempeño de los más de 40 nogalenses que se trasladaron desde la frontera para enfrentar las adversas condiciones del mar picado y el clima cambiante.
Hizo hincapié en el legado de Diana Chávez, al precisar que su hazaña de nadar más de una milla sin apoyo de extremidades inferiores y mejorar su tiempo personal es una prueba de que “lo imposible es posible”, al comentar que el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales estuvo al pendiente de todos los detalles de la participación de Diana y de la delegación nogalense en este reto.
Primero que nada, yo creo que es una inspiración lo que hace la gente en esta travesía, porque es una travesía, vamos siendo claros, es un gran reto el que se hacen personal; no es competencia, es convivencia, porque pues mira, miles de familias aquí están esperando a sus esposos, a sus esposas, a sus amigos, dijo.
Y pues la verdad es que es un reto muy importante personal el que toman en venir y nadar pues prácticamente más de una milla y estar aquí ante la adversidad del clima, el tiempo, el mar en picada y muchas situaciones más que se dan, que no sabemos más que los que están nadando, agregó.
Y pues la verdad es que es un reto muy importante personal el que toman en venir y nadar pues prácticamente más de una milla y estar aquí ante la adversidad del clima, el tiempo, el mar en picada y muchas situaciones más que se dan, que no sabemos más que los que están nadando, agregó.
Diana Chávez más que dejar un precedente está dejando un legado, porque ¿quién viene después de ella? ¿quién va a hacer esto tan importante, ¿no? Salir después de cientos de personas y llegar primero que cientos de personas sin patalear, sin usar su cadera hacia abajo, solamente braceo, es algo que hace que lo imposible sea posible, y hace que también, mejorando su tiempo, a mis espaldas lo pueden estar viendo ustedes, es algo impresionante y es algo que yo le admiro y le reconozco, señaló.
Nos hace motivarnos a nosotros, los que no hacemos esta parte, que creemos que la inclusión es darles un espacio a las personas con discapacidad y no, la verdadera inclusión es sumarnos en instalaciones, en áreas que podamos convivir tanto personas convencionales como personas con discapacidad, que tengamos igualdad de condiciones y pues la verdad es que es una inspiración, recalcó.
Nos hace motivarnos a nosotros, los que no hacemos esta parte, que creemos que la inclusión es darles un espacio a las personas con discapacidad y no, la verdadera inclusión es sumarnos en instalaciones, en áreas que podamos convivir tanto personas convencionales como personas con discapacidad, que tengamos igualdad de condiciones y pues la verdad es que es una inspiración, recalcó.