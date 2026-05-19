Destacan legado e inspiración de Diana Chávez en Cruce Alcatraz-Kino 2026

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El titular del IMDEN resaltó que la participación de la paraatleta nogalense representa un ejemplo de inclusión, resiliencia y superación para toda la comunidad

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 19/05/2026 11:53 AM.
En Nogales y editada el 19/05/2026 12:03 PM.