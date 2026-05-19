Diana Chávez conquista el Cruce Alcatraz-Kino 2026 y deja legado de resiliencia

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La paraatleta nogalense completó la travesía en 33 minutos, dedicó su medalla al pequeño Gael y rindió un emotivo homenaje a su perrita Brownie

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 19/05/2026 12:10 PM.
En Nogales y editada el 19/05/2026 12:15 PM.