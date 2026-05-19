Fallas técnicas y calor provocan desabasto de agua en sector San Miguel

Un descontrol generalizado en el suministro de agua potable afectó a entre 200 y 300 viviendas ubicadas en las partes altas del sector San Miguel, esto tras una serie de fallas técnicas y el alza en la demanda por las temperaturas, lo que obligó a las autoridades a activar un plan emergente de distribución mediante pipas.
Así lo informó el director del OOMAPAS, durante la sesión de la Mesa del Agua e Infraestructura Social, encabezada por el presidente municipal Juan Francisc Gim Nogales, en donde el funcionario explicó que, para mitigar este problema, se han programado trabajos de interconexión de válvulas para regularizar el abasto por la rede general en los próximos días.
Lo que pasa es que, por ejemplo, esa falla que tuvimos en el pozo Chapalita, en esta semana, estuvimos ese pozo estuvo fuera como 6 horas, y es un pozo que nos da alrededor de 40-50 litros. Pues entonces, eso aunado a otros detallitos también de desbalances que tuvimos, y que son pozos pequeños, por así mencionarlos, al mismo tiempo nos falla. Tenemos que volver a reiniciar dos o tres horas, se provoca un descontrol, y eso aunado al alto consumo, pues que comienza a aumentar el consumo por las temperaturas. Y aparte, también el detalle es que hay muchas personas que estamos observando que dejan las llaves abiertas, pues como que vienen, ven que le abren a la llave y no tiene, y lo dejan así, mencionó el director.
Mira, en estas situaciones, nosotros estuvimos el sábado y surtimos alrededor de 150 pipas, de 150 tinacos, de un metro cúbico, de 1,100 son. Bueno, vamos a considerarlo de 1. Entonces, son aproximadamente 200 a 300 viviendas de las partes altas. No fue todo la San Miguel, o sea, no fue todo la San Miguel. De hecho, ahorita en la mañana, en la madrugada, ayer más bien implementamos algunas otras acciones poniendo a funcionar algunas tuberías antiguas que teníamos, y bueno, pudimos juntar el sector, ahora con presión de más, un tiradero de agua ahorita en la madrugada en la San Miguel, comentó.