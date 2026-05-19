Fallas técnicas y calor provocan desabasto de agua en sector San Miguel

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OOMAPAS activó un operativo emergente con pipas para atender a cientos de viviendas afectadas en las partes altas de la colonia tras fallas en pozos y aumento en el consumo

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 19/05/2026 12:36 PM.
En Nogales y editada el 19/05/2026 12:42 PM.