Fiestas de las Flores concluyen con saldo blanco y lleno total en Nogales

Las tradicionales Fiestas de las Flores concluyeron con un saldo blanco y el cumplimiento total de su agenda artística, con un espacio de convivencia familiar y orden cívico al despliegue de operativos preventivos, así como el buen comportamiento de los asistentes.
El secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, confirmó que en su totalidad las actividades se realizaron de acuerdo con lo pactado, en donde se incluyeron conciertos infantiles y celebraciones específicas para el Día de las Madres, logrando que estos transcurrieran sin incidentes en la comunidad fronteriza.
Se llevó a cabo el cumplimiento al 100% del programa artístico que se comprometieron, no tuvimos ninguna falla, todos los artistas que se comprometieron a presentar fueron presentados en tiempo y forma y también pues ahora sí que no se presentó ninguna incidencia. Quisiera aprovechar para agradecer y felicitar la impecable labor que llevó a cabo en este sentido Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y el empresario que es Grupo Operador de Espectáculos de Sonora, la empresa que llevó a cabo estas actividades y que afortunadamente podemos reportar el día de hoy un saldo blanco a lo largo de estos eventos con cero incidentes. No tuvimos incidentes que lamentar, creo que las personas pudieron disfrutar de estos espectáculos en un ambiente familiar con la seguridad necesaria, comentó el secretario.
En el tema de San Isidro Labrador que fue el pasado sábado tuvimos dos actividades. Hay dos grupos yoremes en la ciudad, uno de ellos llevó a cabo una actividad de una cabalgata con la participación de aproximadamente 60-70 caballos, algo muy bonito, muy interesante, se llevó a cabo en el tramo carretero hacia Mascareñas en un rancho que se llama Los Brujos, manifestó.
Esto fue durante el mediodía y por la noche acá en la explanada de San Miguel se llevó a cabo otra ceremonia también con el otro grupo también de la comunidad Yoreme en el cual participaron yo creo que poco más de 1,500-2,000 personas en este evento, un evento muy interesante, una peregrinación desde la estación de bomberos de San Miguel hasta el mismo predio frente a la planta de Dormakaba, concluyó.
Esto fue durante el mediodía y por la noche acá en la explanada de San Miguel se llevó a cabo otra ceremonia también con el otro grupo también de la comunidad Yoreme en el cual participaron yo creo que poco más de 1,500-2,000 personas en este evento, un evento muy interesante, una peregrinación desde la estación de bomberos de San Miguel hasta el mismo predio frente a la planta de Dormakaba, concluyó.