Hombre recupera por cuenta propia camioneta robada en Nogales

Un residente de esta frontera víctima de robo de su vehículo informó a las autoridades que localizó el auto en estado de abandono y solicitó su entrega.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 21:50 horas que elementos de la Policía Municipal comisionados al departamento de vehículos robados, recibieron en sus oficinas ubicadas en las instalaciones del C4 a una víctima de robo en Nogales, Sonora.
Se trató de Rogelio de 61 años, el cual les manifestó que el día anterior su vehículo GMC Sierra año 1995 de color blanco había sido robado, siendo localizado momentos antes por un amigo quien le dijo que estaba en la calle María Greever de la colonia Lomas de Nogales a donde acudió a comprobarlo.
Al localizar su propiedad, lo encendió y se trasladó en él a informar sobre su localización, donde al acreditar su propiedad se le permitió conservar el vehículo, no siendo su deseo continuar con la investigación por robo, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana.