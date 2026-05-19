Hombre recupera por cuenta propia camioneta robada en Nogales

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La víctima localizó su vehículo abandonado en la colonia Lomas de Nogales y acudió ante autoridades para acreditar la propiedad y recuperar la unidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/05/2026 02:11 PM.
En Nogales y editada el 19/05/2026 02:34 PM.