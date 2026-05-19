Incendio consume vivienda de madera en la colonia El Rastro

Un domicilio construido de madera ubicado en la colonia El Rastro fue consumido por el fuego minutos antes de la media noche del lunes.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 23:54 horas que se informó al 911 sobre el conato de incendio en un inmueble de la calle Tulipanes de dicho sector.
Al lugar acudieron agentes municipales quienes confirmaron el llamado, así como efectivos del cuerpo de bomberos que iniciaron con los trabajos para sofocar las llamas ya que el fuego alcanzó el cableado eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad.
Al domicilio siniestrado acudió personal de protección civil, luego de sofocar las llamas dichas autoridades declararon pérdidas totales, no siendo posible localizar al propietario, haciendo mención vecinos del lugar dijeron que dicho domicilio era habitado por dos personas consumidoras de droga quienes se retiraron a fuerza de carrera, momentos antes.
Sobre el caso se informó al Centro de Atención Temprana para las investigaciones correspondientes.