Incendio consume vivienda de madera en la colonia El Rastro

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Bomberos y autoridades municipales sofocaron las llamas que también alcanzaron cableado eléctrico; el inmueble fue declarado pérdida total

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/05/2026 02:36 PM.
En Nogales y editada el 19/05/2026 02:39 PM.