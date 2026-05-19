INE abre convocatoria para impulsar participación política de las mujeres en Sonora

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El organismo electoral invita a organizaciones civiles a presentar proyectos enfocados en derechos político-electorales, igualdad de género y prevención de violencia política

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 19/05/2026 04:49 PM.
En Nogales y editada el 19/05/2026 04:51 PM.