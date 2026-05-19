INE abre convocatoria para impulsar participación política de las mujeres en Sonora

El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene abierta su convocatoria dirigida a las Organizaciones de la Sociedad Civil para formar parte del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil 2026. Esta iniciativa busca financiar proyectos orientados a fortalecer los derechos político-electorales de las mujeres y la igualdad de género en el país.
Andrés García, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, detalló que el programa está diseñado para agrupaciones civiles que cuenten con experiencia comprobable en temas clave como derechos político-electorales femeninos, paridad de género, construcción de agendas ciudadanas e igualdad de oportunidades.
En las modalidades de participación, las organizaciones interesadas podrán registrar sus propuestas bajo cuatro vertientes de trabajo enfocadas a la promoción de derechos, desarrollo de agendas, prevención y atención de la violencia política y proyectos de continuidad.
En torno a los estímulos económicos contemplados, expuso que, de resultar seleccionadas mediante un convenio formal con el INE, las organizaciones recibirán un apoyo financiero que oscila entre los 250 mil y los 400 mil pesos, al depender de la modalidad asignada, con la finalidad de asegurar la correcta ejecución e implementación del proyecto.
En las fechas clave del proceso, Andrés García enfatizó que el periodo de registro concluirá de manera definitiva el próximo 20 de mayo, por lo que exhortó a las agrupaciones a agilizar la postulación de sus proyectos. Tras la etapa de evaluación, el Instituto Nacional Electoral tiene previsto publicar la lista oficial de las organizaciones ganadoras y los proyectos seleccionados a más tardar el 24 de julio.