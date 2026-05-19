INE Sonora impulsa participación juvenil y cultura democrática en planteles educativos

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La 02 Junta Distrital fortaleció alianzas con instituciones de educación media superior y superior para fomentar la participación ciudadana, el servicio social y el uso de herramientas de análisis electoral

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 19/05/2026 04:44 PM.
En Nogales y editada el 19/05/2026 04:46 PM.