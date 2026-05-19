INE Sonora impulsa participación juvenil y cultura democrática en planteles educativos

Con el objetivo de fortalecer la cultura democrática en la juventud, la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Sonora participó este martes en la reunión mensual del Consejo Municipal de Educación Media Superior y Superior (CMEMSyS).
Al encuentro asistió la estructura clave de la junta distrital con la vocal ejecutiva Emma Arellano Peñaloza, el vocal de Organización Electoral Oscar Iván Pérez Meza y el vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica Andrés García.
Durante la sesión, los funcionarios electorales consolidaron lazos de colaboración interinstitucional con las autoridades de los planteles de bachillerato y universidades locales, a quienes identifican como aliados estratégicos para promover la participación ciudadana y los valores cívicos en las aulas.
Uno de los acuerdos principales de la reunión estableció el diseño de intervenciones conjuntas para la difusión del Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones (SICEE), cuya plataforma digital del INE resguarda el histórico de los comicios federales y locales.
Arellano Peñaloza y su equipo destacaron ante el Consejo que el SICEE funciona como una herramienta de análisis estadístico de la memoria electoral y su promoción entre la comunidad estudiantil y académica busca incentivar la investigación, el ejercicio científico de los datos y el conocimiento profundo del desarrollo democrático del país.
Invitamos al alumnado a través de sus autoridades a participar también como funcionarios de mesas directivas de casilla en los próximos ejercicios de participación ciudadana, recordando que el 02 Distrito es uno de los más bajos en el país, manifestó Emma Arellano Peñaloza.