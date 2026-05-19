Niña de 11 años resulta gravemente herida tras ser atropellada en Nogales

...

La menor fue trasladada de emergencia al Hospital IMSS Bienestar luego de sufrir lesiones que ponen en riesgo su vida en hechos ocurridos en la colonia Infonavit 5 de Mayo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/05/2026 02:39 PM.
En Nogales y editada el 19/05/2026 02:43 PM.