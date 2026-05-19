Niña de 11 años resulta gravemente herida tras ser atropellada en Nogales

Una menor de 11 años fue internada de emergencia en el hospital IMSS Bienestar luego de ser atropellada en calles de la colonia Infonavit 5 de mayo resultando con lesiones de gravedad.
De acuerdo con la información oficial fue a las 17:22 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Alfonso Acosta de la colonia Infonavit 5 de mayo, donde reportaban un accidente por atropellamiento de un menor.
Agentes de tránsito se trasladaron al lugar en la calle Astolfo R. Cárdenas de la colonia Altamira, donde observaron un vehículo tipo vagoneta de color guinda, el cual mediante cambio de luces les hace la parada, informando que en el interior de la unidad trasladaba a una menor que había atropellado momentos antes.
Por tal razón los agentes le brindaron apoyo para llevarla en código rojo al Hospital IMSS Bienestar, donde bajaron a la menor con lesiones visibles en cabeza y brazo, entrevistándose con quien dijo ser madre de la niña, la cual les manifestó que minutos antes mandó a su hija a la tienda.
Dijo que momentos después llegó la persona que los trasladó en el vehículo de nombre Francisco de 56 años, informándole que su hija habría sufrido dicho accidente, llevándolas al hospital.
Lamentablemente en el hospital la menor fue valorada con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y si ponen en riesgo la vida.