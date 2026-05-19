Nuevo anillo hídrico busca llevar agua potable a las “seis colonias” de Nogales

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El alcalde Juan Gim Nogales informó que el proyecto podría comenzar a abastecer a los sectores del poniente de la ciudad a finales de 2026 o inicios de 2027

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 19/05/2026 12:44 PM.
En Nogales y editada el 19/05/2026 12:50 PM.