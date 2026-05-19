Nuevo anillo hídrico busca llevar agua potable a las “seis colonias” de Nogales

Con una nueva estrategia para dotar de agua potable a las conocidas como “seis colonias” del poniente de la frontera, se encuentra el Ayuntamiento de Nogales, tras una serie de complicaciones después de que se realizarán estudios de factibilidad técnica en la zona del sector Mariposa.
Sobre esto el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, manifestó que, esta necesidad se abordará mediante la construcción del “anillo hídrico” que ya se encuentra en construcción, con el cual proyecta pudiera comenzar el abastecimiento a estos sectores habitacionales a finales de este año o a principios del 2027.
Sí, ese plan era y estaba en la agenda de nosotros, salvo que no se encontró agua por acá por el lado de Mariposa, en el Pozo Mariposa, y no fue posible continuar con el plan de dotar agua. Sin embargo, el programa hídrico que estamos haciendo y un tubo que estamos metiendo de cuántas pulgadas. De 20 pulgadas para que esa sección pudiera darse, pudiera darse que algunas colonias de las seis pudiéramos empezarles a dotar agua ya a finales de este año o al principio del otro, indicó el alcalde.
Agregó, el crecimiento habitacional previsto para el área de Pueblitos esta garantizado de manera integral, ya que el proyecto contempla la interconexión de líneas secundarías de menor diámetro que se alimentarán directamente del flujo principal.
Sí, pues las casas que van a ser acá para los pueblitos, esas sí tienen factibilidad de agua por el tubo que pasa por ahí, por el tubo que vamos a meter adicionalmente que les decía de 18 pulgadas. Del principal uno al tanque Casablanca es de 20, y del tanque Casablanca hacia el sector de pueblitos es de 16 y de 12, menciónó.