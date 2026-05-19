Tecnología y coordinación fortalecen búsqueda de personas desaparecidas en Sonora

El uso de herramientas tecnológicas de última generación y un enfoque profundamente humano se han consolidado como el eje central de las jornadas de localización en el estado. Así lo destacó Dante Noel Talavera Nieblas, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, durante un operativo reciente en la zona norte de la entidad.
Con la premisa de ojos en el cielo y bajo la tierra, la Comisión ha fortalecido sus capacidades operativas mediante la adquisición de equipo de “alta gama” que son de soporte crucial en las intervenciones. Talavera Nieblas enfatizó que el uso de drones de alta resolución no solo facilita la exploración de terrenos de difícil acceso, sino que funciona como una medida de protección perimetral para los colectivos y familiares que participan en las brigadas.
Además, el comisionado resaltó el uso de georradares y dispositivos de comunicación satelital, herramientas que permiten una conexión constante en zonas remotas y una mayor precisión científica al momento de procesar posibles hallazgos en el subsuelo.
La Comisión está preparada y se ha ido preparando y adquiriendo equipo de alta gama, sin duda ha sido una gran inversión de nuestro gobernador Alfonso Durazo en el tema de seguir creciendo exponencialmente para poder brindar ese servicio a la ciudadanía y sobre todo a las personas y a los familiares que cuentan con alguna persona desaparecida y no localizada, precisó.
Expuso que la efectividad de estas acciones radica en la coordinación interinstitucional, al evidenciar una suma de esfuerzos donde convergen la Policía Estatal, Municipal, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Guardia Nacional, trabajando de la mano con la sociedad civil organizada.
La unión entre gobierno y sociedad civil es vital para encontrar a nuestros desaparecidos, concluyó Talavera Nieblas, al reafirmar el compromiso del Gobierno del Estado de no descansar hasta localizar a todas las personas que hacen falta en los hogares sonorenses.