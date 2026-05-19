Tecnología y coordinación fortalecen búsqueda de personas desaparecidas en Sonora

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La Comisión Estatal de Búsqueda destacó el uso de drones, georradares y comunicación satelital para reforzar operativos junto a colectivos y corporaciones de seguridad

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 19/05/2026 11:34 AM.
En Nogales y editada el 19/05/2026 11:39 AM.