Vinculan a proceso a joven por robo con violencia, conducción punible y delitos contra la salud

Por conducción punible y delitos contra la salud fue detenido en esta frontera un joven conductor que despojó de un teléfono celular a otra persona en la colonia Pueblo Nuevo, por lo que fue vinculado a proceso.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que se trata de Marcelino “N”, de 26 años, vinculado por su probable responsabilidad en los delitos de conducción punible y contra la salud.
De acuerdo con las investigaciones, los acontecimientos ocurrieron el pasado 14 de mayo de 2026, aproximadamente a las 16:30 horas, en el cruce de las calles Municipio de Benjamín Hill y Municipio de Arivechi, en la colonia Pueblo Nuevo.
Se estableció que el imputado interceptó a la víctima, identificada como Alexander “N”, quien se encontraba esperando un taxi en la vía pública, y mediante violencia moral, utilizando un artefacto con apariencia de arma de fuego, le exigió la entrega de su teléfono celular.
Ante el temor generado por la conducta desplegada, la víctima entregó el dispositivo móvil, consumándose el apoderamiento ilícito del bien sin derecho ni consentimiento de su legítimo propietario.
Posteriormente, el imputado advirtió la presencia de elementos policiales y emprendió la huida, arrojando el teléfono celular durante la persecución; sin embargo, fue alcanzado y asegurado por los agentes preventivos a la altura de la calle Municipio de Arivechi, aún en posesión del objeto con apariencia de arma de fuego.
Derivado de estos hechos, el Ministerio Público formuló imputación al considerar acreditados datos de prueba suficientes respecto de conductas que vulneran el patrimonio de las personas, así como por delitos previstos en la legislación penal aplicable en materia de conducción punible y contra la salud.
Durante la audiencia inicial de control de detención celebrada el 17 de mayo de 2026, el Juez calificó de legal la detención, resolviendo posteriormente la vinculación a proceso del imputado y se impuso la medida cautelar de prisión preventiva.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora refrenda su compromiso institucional con la procuración de justicia, la protección del patrimonio y la seguridad de las y los sonorenses, actuando con estricto apego a derecho y respeto al debido proceso.