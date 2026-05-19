Vinculan a proceso a joven por robo con violencia, conducción punible y delitos contra la salud

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El imputado, de 26 años, fue detenido tras despojar a un hombre de su celular con un objeto similar a un arma de fuego y quedó en prisión preventiva

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/05/2026 04:57 PM.
En Nogales y editada el 19/05/2026 05:00 PM.