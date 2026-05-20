Aseguran 19 máquinas de juegos de azar durante cateo en negocio de Nogales

Autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron un cateo coordinado en el que aseguraron casi 20 máquinas para juegos de azar de un local comercial ubicado en la colonia Municipal de esta frontera de Nogales que opera las 24 horas.
El informe oficial detalla que fue en cumplimiento a una diligencia judicial autorizada por el Poder Judicial del Estado de Sonora, que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Policía Estatal y Policía Municipal de Seguridad Pública, ejecutó una orden de cateo con resultados positivos en un inmueble ubicado en dicho sector.
La intervención operativa se realizó entre las 15:14 y las 15:48 horas del pasado 16 de mayo, en un establecimiento comercial denominado “Denisse”, localizado sobre la calle Adolfo Ruiz Cortines donde fueron aseguradas 19 pantallas utilizadas para la operación de juegos de azar, en hechos que pudieran constituir violaciones a la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Los indicios asegurados quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar posibles responsabilidades penales y el alcance de las actividades detectadas.