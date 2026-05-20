Aseguran 19 máquinas de juegos de azar durante cateo en negocio de Nogales

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Autoridades estatales, federales y municipales realizaron un operativo coordinado en la colonia Municipal, donde decomisaron equipo presuntamente utilizado para actividades ilícitas relacionadas con apuestas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/05/2026 04:32 PM.
En Nogales y editada el 20/05/2026 04:34 PM.