Detienen a dos migrantes guatemaltecos por hechos delictivos distintos en Nogales

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Uno de los detenidos fue sorprendido cuando intentaba cortar el cerco fronterizo con un soplete, mientras que otro fue arrestado tras intentar asaltar una tienda de conveniencia utilizando un trozo de madera para simular un arma de fuego

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 20/05/2026 04:27 PM.
En Nogales y editada el 20/05/2026 04:30 PM.