Detienen a dos migrantes guatemaltecos por hechos delictivos distintos en Nogales

Dos personas migrantes originarias del país de Guatemala fueron detenidas por las autoridades locales en los últimos días, luego de delinquir en hechos distintos, en uno de ellos un sujeto intentó cortar el cerco fronterizo con un soplete y en otro caso otro individuo intentó asaltar en un comercio con un pedazo de madera asemejando un arma de fuego.
En el primer caso Agentes estadounidense de la Patrulla Fronteriza informaron a las autoridades locales sobre la presencia de un sujeto que intentaba cortar el cerco fronterizo con un soplete.
Fue gracias a la cooperación binacional de ambos países, que efectivos de la Policía Estatal de Seguridad Pública comisionados a dicho sector acudieron al sitio donde detectaron a un hombre vestido con ropa de camuflaje el cual, al notar la presencia policial, intentó ocultarse entre unos arbustos, pero ya había sido identificado siendo detenido en el acto.
En el lugar fue asegurado una especie de soplete de acetileno que el señalado intentó ocultar entre la maleza. Hasta el momento se desconoce la identidad del retenido solo se dio a conocer que se trata de un migrante originario de Guatemala e cual quedó a disposición de las autoridades competentes en esta frontera.
En otro caso otro ciudadano de Guatemala fue detenido por la policía municipal luego de intentar despojar del dinero de las ventas al cajero de la tienda Oxxo ubicada en el kilómetro 21 de esta frontera alrededor de las 02:00 horas de la madrugada.
Fueron agentes preventivos quienes acudieron a dicha tienda comercial Oxxo donde se entrevistaron con la empleada del lugar quien les narró que momentos un sujeto tomó productos y se trasladó a la caja, donde le entregó una mochila diciendo que se trataba de un asalto y que le entregara todo el dinero.
Detalló que el presunto ladrón le apuntaba con lo que asimilaba ser un arma de fuego dentro de la bolsa de una sudadera, contestando ella que no le entregaría nada, saliendo el sujeto del lugar sin pagar la mercancía que había agarrado, mientras le gritó que la vigilaría y que regresaría, internándose en un lote baldío donde finalmente fue detenido por la policía el de nombre Johnny H. "N" de 44 años, originario de Guatemala.
Se informó que los agentes le localizaron al retenido en el interior de la sudadera un trozo de madera con el cual dijo apuntó a la empleada, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana quien ordenó que la persona fuera puesta a su disposición.