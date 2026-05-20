Detienen en Fundo Legal a hombre con orden de aprehensión por violencia familiar

...

Elementos de la Policía Municipal ubicaron al sujeto durante la atención de un reporte y confirmaron que contaba con un mandato judicial vigente

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/05/2026 04:18 PM.
En Nogales y editada el 20/05/2026 04:20 PM.