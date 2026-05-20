Detienen en Fundo Legal a hombre con orden de aprehensión por violencia familiar

Un sujeto que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de violencia familiar fue detenido por elementos de la policía municipal en calles de la colonia Fundo Legal en Nogales, Sonora.
De acuerdo con la información oficial fue a las 07:11 horas, elementos de la Policía Municipal atendieron un reporte emitido vía radiofrecuencia del C5, en el que se informaba sobre una persona inconsciente en la privada Mendiola de la colonia Fundo Legal.
Al arribar al lugar, los oficiales localizaron a un hombre que se identificó como Luis F. “N”, de 50 años. Tras verificar sus datos en la base de Plataforma México, se confirmó que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de Violencia Familiar.
De inmediato, los agentes municipales dieron aviso a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), a quienes entregaron al detenido para el seguimiento legal correspondiente.