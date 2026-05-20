Detienen a hombre por agredir y lesionar a su vecino en la colonia Nuevo Nogales

...

La víctima presentó una lesión en la nariz tras ser atacada presuntamente por su vecino, quien fue arrestado por la Policía Municipal en el lugar de los hechos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/05/2026 04:22 PM.
En Nogales y editada el 20/05/2026 04:25 PM.