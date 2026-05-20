Detienen a hombre por agredir y lesionar a su vecino en la colonia Nuevo Nogales

Un residente de la colonia Nuevo Nogales reportó a las autoridades que fue atacado y lesionado por su vecino.Fue a las 17:33 horas, elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 sobre una riña en la calle Nueva Rusia, de la colonia señalada.
Al llegar al lugar, los oficiales observaron a un hombre agrediendo verbalmente a otro que se encontraba dentro de un vehículo Ford pick up estacionado en su cochera. Al notar la presencia policial, la víctima descendió del vehículo mostrando una lesión sangrante en la nariz, señalando al agresor como responsable.
La persona lesionada, identificada como Carlos, de 26 años, relató que minutos antes había llegado de su trabajo cuando su vecino lo atacó físicamente mientras le decía: “Ya sé que eres tú”. Para protegerse, ingresó a su vehículo mientras su pareja solicitaba apoyo al 911.
El presunto agresor, identificado como Alan G. “N”, de 31 años, fue detenido en el lugar. La víctima fue trasladada ante el médico de guardia, quien dictaminó que las lesiones tardarían más de 15 días en sanar, aunque no ponían en riesgo su vida.