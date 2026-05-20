Lanzan convocatoria del Premio Municipal de la Juventud 2026 en Nogales

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Jóvenes de 12 a 29 años podrán participar en 20 distinciones enfocadas en talento, innovación y compromiso social, con incentivos económicos y proyección estatal

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 20/05/2026 11:55 AM.
En Nogales y editada el 20/05/2026 12:04 PM.