Lanzan convocatoria del Premio Municipal de la Juventud 2026 en Nogales

Premiar la trayectoria, dedicación, compromiso social o contribución en diferentes áreas es el objetivo de la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud 2026, que llama a jóvenes de 12 a 29 años en dos diferentes categorías y 20 distinciones que se dividen por talento e innovación.
El anuncio de este importante evento se llevó a cabo en conferencia de prensa encabezada por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales; junto a la directora del Instituto Sonorense de la Juventud, Rebeca Valenzuela; el director de esta misma dependencia a nivel local, Glenn Lizárraga; la regidora y presidenta de la Comisión de Juventud en cabildo, Daniela Valenzuela, y la maestra Diana Chávez.
De acuerdo con las autoridades, el premio contempla un incentivo económico de 10 mil pesos, que puede competirse de manera individual o colectiva, en las distinciones: Logro científico y tecnológico, discapacidad e integración, mérito a la trayectoria musical, expresiones artísticas, protección al medio ambiente, ingenio emprendedor, compromiso social, un minuto por la prevención, protección animal, aportación a la cultura cívica y democrática, arte urbano y cultura alternativa, así como liderazgo juvenil en medios y contenido digital.
No hay mejor manera de hacer un trabajo que viene de una institución pública que hacerlo de manera comunitaria, esa es la premisa de los premios. En estos premios se han incluido las opiniones también de jóvenes que han participado, que han ganado, que han quedado finalistas, jóvenes que sienten que tienen algo valioso que ofrecer, y como es algo comunitario, todas y todos debemos participar. De igual manera ha venido mejorando, eficientándose los procesos y también hemos podido administrar mejor el recurso para que cada vez sean más los premiados, mencionó Lizárraga.
Esta convocatoria da cabida a cada talento, a cada esfuerzo, a cada voluntad de joven que está tratando de hacer las cosas distintas, que está buscando una alternativa, que está buscando una puerta. Y estos escenarios brindan esa oportunidad de hacer un cambio con un proyecto de vida. ¿Por qué? Porque aquí también se comienza un proyecto de vida, manifestó Valenzuela.
Esta convocatoria da cabida a cada talento, a cada esfuerzo, a cada voluntad de joven que está tratando de hacer las cosas distintas, que está buscando una alternativa, que está buscando una puerta. Y estos escenarios brindan esa oportunidad de hacer un cambio con un proyecto de vida. ¿Por qué? Porque aquí también se comienza un proyecto de vida, manifestó Valenzuela.
Las bases completas se encuentran en las redes sociales tanto del Instituto Nogalense de la Juventud como del Ayuntamiento de Nogales, en donde los interesados podrán consultar directamente los requisitos, aunque las autoridades reiteraron que lo más importante es el interés, y la preparación puede darse junto a los orientadores que conocen sobre este certamen, ya que no hace falta un currículo extenso, sino el compromiso de traer acciones positivas a la comunidad.