Lleva Mujeres al 100 programas de apoyo a trabajadores de maquiladoras en Nogales

Llevar los servicios y los programas de la red de Mujeres al 100 a los trabajadores y trabajadores de la industria maquiladora, es impactar en una gran cantidad de familias nogalenses.
La coordinadora en Nogales de la organización Angélica Burgos Garay, se reunió con un grupo de empleados de la planta industrial Reyma, exponiendo los beneficios de integrarse a este colectivo.
Para la red de Mujeres al 100 en Nogales, es muy importante compartir con ustedes...los programas de apoyo y respaldo que se les brinda no solo a las mujeres, sino también a los varones, dijo.
De igual manera, agradeció la disposición y el apoyo de los ejecutivos de la planta, por abrirles las puertas para platicas con las y los trabajadores, sin afectar el proceso de producción.
Es de reconocerse el interés de los directivos de la planta...para abrirnos las puertas de sus instalaciones y poder platicar con sus empleados y darles a conocer nuestros servicios, expresó.
Este nuevo proyecto denominado “Mi Barrio con Salud”, agregó, se estará realizando tanto en los centros de trabajo como en las colonias y para acceder a estos servicios deben de registrarse en la página de Facebook Angélica Burgos Garay.