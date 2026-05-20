Lleva Mujeres al 100 programas de apoyo a trabajadores de maquiladoras en Nogales

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La organización busca acercar servicios de respaldo social y salud a empleados de la industria, impactando de manera directa en cientos de familias nogalenses

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/05/2026 01:46 PM.
En Nogales y editada el 20/05/2026 01:50 PM.