Nogales se activa rumbo al Mundial con carrera, visorias y proyecciones masivas

En preparación de lo que será el torneo de fútbol más importante para nuestro país en los últimos 40 años, este final del mes de mayo, el Ayuntamiento de Nogales, junto al Gobierno del Estado de Sonora, preparan una serie de actividades con la única intención de que los fronterizos se activen en familia a través de la iniciativa “Sonora Mundialista”.
Estos eventos fueron anunciados en conferencia de prensa, la cual fue encabezada por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, en compañía de la directora del Instituto Sonorense de la Juventud, Rebeca Valenzuela; su homólogo a nivel local, Glenn Lizárraga; el director del Instituto Municipal del Deporte de Nogales, Marco Alonso Martínez; la regidora y presidenta de la Comisión del Deporte, Leticia Calderón; y el director del Imfoculta, Nadir Altair del Cid.
De acuerdo con la agenda marcada por los participantes, las acciones comenzarán el próximo 22 y 23 de mayo con visorias de representantes del fútbol profesional, directamente desde Pachuca, Hidalgo, para jóvenes de las generaciones 2009 al 2015; asimismo, el 24 de mayo se tendrá una carrera denominada “Golazo Mundialista”, la cual comenzará a partir de las 07:00 horas en el campo Jesús “Jegar” García, en distancias de 3 y 5 kilómetros.
Además de esto, una vez iniciado el Mundial de Fútbol, que tendrá sedes en nuestro país, se tendrán proyecciones masivas para los aficionados en sitios públicos y de manera gratuita: la primera de estas en el gimnasio Carlos Hernández Carrera, el 11 de junio en punto de las 12:00 del mediodía, seguida de la presentación en pantalla gigante el 18 de junio en la plaza Miguel Hidalgo a las 18:00 horas, y la tercera, que esperan no sea la última, el 24 de junio en el campo de la unidad Virreyes en un horario de las 18:00 horas.
Una invitación desde el más chiquito del hogar hasta el más grande, donde vamos a tener la oportunidad de correr, caminar, rodar, incluso bicicleta, viviendo un espacio de sano esparcimiento. Y con la particularidad de que vamos a tener algunas sorpresas de algunos jugadores profesionales, ídolos nacionales, internacionales, que van a estar corriendo codo a codo, kilómetro a kilómetro, pues con los gobernadores. Qué mejor momento que un buen domingo por la mañana para hacer deporte, reconstruir el tejido social, y pues empezar a activarnos ya con el tema del Mundial, comentó Valenzuela.
Porque estamos esperando más de mil personas en la carrera Sonora Golazo Mundialista que se va a dar a cabo el domingo 24 a las 7 de la mañana, estamos concentrando a todos los deportistas que van a participar, no solamente corredores, sino también familias, jóvenes, como decía, niños, familias que van a poder participar en la caminata de 3 kilómetros, en la carrera de 5 kilómetros, pedestre y un paseo ciclista, manifestó Martínez.
Porque estamos esperando más de mil personas en la carrera Sonora Golazo Mundialista que se va a dar a cabo el domingo 24 a las 7 de la mañana, estamos concentrando a todos los deportistas que van a participar, no solamente corredores, sino también familias, jóvenes, como decía, niños, familias que van a poder participar en la caminata de 3 kilómetros, en la carrera de 5 kilómetros, pedestre y un paseo ciclista, manifestó Martínez.