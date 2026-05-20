Nogales se activa rumbo al Mundial con carrera, visorias y proyecciones masivas

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El Ayuntamiento y el Gobierno de Sonora impulsarán la iniciativa “Sonora Mundialista” con actividades deportivas y recreativas para fomentar la convivencia familiar y la activación física

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 20/05/2026 12:08 PM.
En Nogales y editada el 20/05/2026 12:12 PM.