Nogales se consolida como eje clave del comercio internacional entre Sonora y Arizona

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Index Nogales destacó que la ciudad fronteriza mantiene una posición estratégica en la cadena de suministro de Norteamérica, impulsada por su eficiencia logística, crecimiento exportador y alto volumen de cruces comerciales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 20/05/2026 03:54 PM.
En Nogales y editada el 20/05/2026 04:00 PM.