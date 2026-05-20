Nogales se consolida como eje clave del comercio internacional entre Sonora y Arizona

En un entorno global donde la relocalización de cadenas de suministro exige la máxima eficiencia operativa, la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora, se reafirma de manera contundente como un pilar insustituible para el comercio internacional de la región de Norteamérica.
Así lo plantea a través de un análisis estratégico de indicadores económicos recientes la Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales, liderada por su presidente, Daniel Rivera Ontiveros, y el director ejecutivo, Genaro Vecerra Alvarez, en conjunto con los 10 comités especializados que integran su Consejo Directivo, al reconocer el impacto decisivo que mantiene esta aduana en la competitividad y el crecimiento industrial del estado de Sonora.
Exponen un motor de crecimiento exportador indiscutible con el dinamismo industrial de la entidad federativa que cuenta con un respaldo sólido en cifras oficiales. De acuerdo con los datos más recientes aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el cuarto trimestre del año previo, Sonora registró un crecimiento anual del 9.1% en sus exportaciones, posicionándose a la vanguardia como el estado fronterizo con mayor avance en este rubro.
Señalan que, este repunte histórico se encuentra fuertemente sustentado por el desempeño de sectores de alta tecnología y manufactura avanzada, entre los que destacan los rubros automotriz, aeroespacial, electrónico y de computación.
Especifican que Nogales en números es la llave del comercio con Arizona, donde la infraestructura y ubicación la ubican de forma indiscutible en la quinta posición dentro de las principales aduanas fronterizas de México con mayor volumen de operaciones de comercio exterior.
El desglose del flujo comercial transfronterizo evidencia la alta dependencia y confianza que el mercado estadounidense, específicamente el estado de Arizona, deposita en este puerto de entrada con el 84$ de todos los cruces de camiones comerciales hacia Arizona que ingresan exclusivamente por Nogales.
Otro referente que potencializan es el volumen de operaciones, donde registran 408 mil 584 cruces comerciales a través de esta aduana durante el período de 2025. Además del valor de las mercancías, que detonan entre el 82% y 83% del valor comercial del flujo Sonora-Arizona que transita de manera directa por este punto geográfico.
El Consejo Directivo de Index Nogales, respaldado por sus comités de especialistas, puntualizó que la industria manufacturera global no solo busca capacidad de producción, sino certeza logística. Las cifras y la agilidad aduanera demuestran que Nogales ofrece las condiciones óptimas para responder con creces a las exigencias internacionales.
En Index Nogales reconocemos el papel estratégico de la industria de exportación y del comercio exterior como los verdaderos motores del desarrollo económico y la competitividad de nuestra región, comparten.