“El Palmas”, el joven artesano que convirtió las hojas de palma en su sustento en Nogales

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José Andrés Pérez, de 20 años, encontró en la elaboración de figuras de palma aromáticas una forma de apoyar a su familia y ganarse la vida en esta frontera

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 20/05/2026 11:51 AM.
En Nogales y editada el 20/05/2026 11:55 AM.