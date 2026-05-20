Presentarán exposición “En memoria digna” en homenaje a Cecilia Yépiz y Ana Paola Paradillo

Con la intención de contrarrestar la narrativa trágica de la violencia de género y recordar quienes eran en vida las nogalenses Cecilia Yépiz y Ana Paola Paradillo, la artista Vanessa Saavedra presentará en esta frontera su exposición “En memoria digna”, una colección de piezas inspiradas por artículos que estas mujeres hicieron suyos en vida y permite brindar un homenaje a sus presencias en esta tierra.
En conferencia de prensa realizada en el Museo de Arte de Nogales, la artista junto al director del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes, Nadir Altair Del Cid, junto al director de este recinto cultural, Guadalupe Serrano, informaron que esta exhibición, estará disponible para todos los nogalenses, a partir del 25 de mayo y hasta el 10 de julio, con una inauguración junto a las familias de las acaecidas y celebradas, el 29 de mayo en punto de las 17:00 horas.
Me contacté con las familias de Cecilia y de Ana Paula y también las amistades y me platicaron todos los detalles de cómo eran ellas. Y a través de eso hice muchas obras, 101 obras, pequeñas, muchas, que las representan por esa luz que traían al mundo, no sólo por cómo terminan, Es una instalación de medios mixtos, tiene pinturas, tiene tela, tiene textiles, tiene esculturas, tiene objetos seleccionados y no tome nada de las familias, todo lo recreé yo porque no quería ser extractivista, mencionó Saavedra.
No estoy protestando, ni mucho menos, toda la obra sólo representará algo, así como un altar del día del muerto. Entonces fue muy positiva, fue muy emotiva, el día de la recepción en Tucson tuve un performance de un mariachi, hicieron una procesión y cantaron un par de canciones importantes para Cecilia, y ahí estaba la familia, ahí estaban las amistades, y pues fue muy muy emotivo, comentó.
Me encantaría seguir hablando de mujeres víctimas de feminicidios específicas, y me encantaría invitar a otros artistas a que también lo hagan como amigo, creo que no es algo solo mío, ni nada, mucho menos, me gustaría que pudiéramos hacer eso por todas, pero son muchas. Pero sí, yo creo que voy a continuar, nomás tomando en consideración que esta obra fue muy complicada, emocionalmente muy cargada, mucho tiempo de pláticas, y yo creo que lo hice en muy poquito tiempo, declaró.