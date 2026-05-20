Presentarán exposición “En memoria digna” en homenaje a Cecilia Yépiz y Ana Paola Paradillo

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La artista Vanessa Saavedra inaugurará una muestra de 101 piezas en el Museo de Arte de Nogales para honrar la memoria de ambas mujeres y resaltar quiénes fueron en vida, más allá de la violencia que marcó sus historias

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 20/05/2026 04:43 PM.
En Nogales y editada el 20/05/2026 04:50 PM.