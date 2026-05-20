Retiran estructuras que invadían banquetas como parte de programa de recuperación urbana

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Autoridades municipales demolieron cerca de 14 construcciones instaladas por comercios en espacios públicos para liberar el paso peatonal y reforzar el ordenamiento urbano

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 20/05/2026 12:35 PM.
En Nogales y editada el 20/05/2026 12:42 PM.