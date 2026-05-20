Retiran estructuras que invadían banquetas como parte de programa de recuperación urbana

Como parte de un programa integral de liberación y recuperación de banquetas y otros sitios de uso público en la frontera de Nogales, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la comuna, encabezada por Juan Manuel Ruiz Hernández, junto al representante de la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, Javier Villanueva López, y personal de Imagen Urbana, realizaron el martes la remoción de cerca de 14 estructuras fijas donde comercios habían instalado sus operaciones, tomando de manera unilateral el espacio en estas vías peatonales.
Esto en seguimiento a una orden que se notificó semanas antes en este mismo sitio, ubicado en casi esquina de las calles Jesús García Corona y calzada de Los Portales, directamente por las autoridades, en donde se recomendó a los locatarios retirar lo instalado, que prohíbe el paso libre de los ciudadanos por la banqueta, llamado que algunos de los comerciantes acataron; sin embargo, algunos de estos tuvieron que ser retirados con el apoyo de los trabajadores municipales.
En este caso, había unas edificaciones aquí en donde ahorita podemos ver que ahorita ya están liberadas, estamos ahorita trabajando en poder liberar de manera amplia la calle. Estamos lo que es demoliendo y tirando básicamente las bardas que se construyeron donde se delimitaba el acceso a los peatones. Y ahorita estamos trabajando con la diligencia que teníamos programada en aquella ocasión. Vamos a trabajar todo el día en este sector en donde vamos a llegar hasta una llantera que está como a unos 300 metros de aquí, manifestó Ruiz.
De la misma forma, Villanueva manifestó que, si bien este programa ha realizado varias acciones en la actual gestión municipal, a petición directa del alcalde Juan Francisco Gim Nogales, se da prioridad a aquellas zonas en donde las limitaciones en cuanto a espacio resulten en una urgencia por la liberación de estos pasillos comunales, por lo que reiteró que banquetas, áreas verdes y espacios comunes no están a la venta a particulares.
Tenemos varias detectadas. Tenemos en la colonia en Pueblitos, tenemos detectadas en Monarca, en la colonia Las Huertas, en Pueblo Nuevo; entonces vamos a seguir aplicando el criterio para definir la siguiente acción, comentó.
En este caso, en este bulevar, era evidente porque no había ni 30 centímetros de banqueta; la gente tenía que circular por la calle, eso es algo lamentable, ¿no? Entonces, si ustedes ven que la construcción está invadiendo o, de repente, hay una banqueta y de repente se achica, o ya no tiene continuidad, es muy fácil detectar una invasión, añadió Villanueva.
En este caso, en este bulevar, era evidente porque no había ni 30 centímetros de banqueta; la gente tenía que circular por la calle, eso es algo lamentable, ¿no? Entonces, si ustedes ven que la construcción está invadiendo o, de repente, hay una banqueta y de repente se achica, o ya no tiene continuidad, es muy fácil detectar una invasión, añadió Villanueva.