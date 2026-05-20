Sonora Brothers celebrará su quinto aniversario con festival biker

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La agrupación de motociclistas realizará este 5 y 6 de junio un festival en la calle Elías en Noagales con música en vivo, gastronomía, espectáculos circenses y la participación de más de mil bikers de México y Estados Unidos

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 20/05/2026 04:54 PM.
En Nogales y editada el 20/05/2026 04:57 PM.