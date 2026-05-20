Sonora Brothers celebrará su quinto aniversario con festival biker

Con motivo de su 5to aniversario, la agrupación de motociclistas Sonora Brothers, anunció un espectacular festival pactado para este 5 y 6 de junio en la zona de la calle Elías, en donde los nogalenses y cientos de visitantes de la región, México y Estados Unidos, podrán disfrutar de música en vivo, antojitos mexicanos y el rugir de los caballos de metal, en este sitio de tradición.
En conferencia de prensa el presidente municipal Juan Gim Nogales, junto a los organizadores entre ellos el presidente de Sonora Brothers, Mike Inzunza, además del director del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes, Nadir Altair Del Cid, el secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz y otros integrantes de este esfuerzo internacional, anunciaron que en esta ocasión, el evento tendrá un tema especial dedicado al arte circense, por lo que las autoridades junto a los motociclistas, han organizado una serie de espectáculos orientados enteramente al entretenimiento de las familias.
Es un evento que ya se hizo una tradición en hogares hacerlo. Es un evento que trae economía, que genera un ambiente familiar. Y provoca también, provoca que la calle esté llena de alegría. Que las motos, no solo los equipos, los juguetes, como les decimos, llamen la atención, sino que también el motociclista, el motociclista llame la atención. Ambiente, lugar, genera un ambiente familiar, comentó el Alcalde Gim Nogales.
Este circuito aniversario, ese es el objetivo general, pero igual es un convivio. También se milita a motociclistas de la región, de Sonora, de los otros estados, de Chihuahua, Sonora, de Navojoa, de motociclistas de toda la República. Igual de Arizona, California, México, Texas, tenemos la intención de tener muchos amigos que vienen a convivir con nosotros, mencionó el presidente Inzunza.
Este circuito aniversario, ese es el objetivo general, pero igual es un convivio. También se milita a motociclistas de la región, de Sonora, de los otros estados, de Chihuahua, Sonora, de Navojoa, de motociclistas de toda la República. Igual de Arizona, California, México, Texas, tenemos la intención de tener muchos amigos que vienen a convivir con nosotros, mencionó el presidente Inzunza.
De las actividades que realizamos en el aniversario, obviamente es una fiesta popular donde pueden traer a sus niños, pueden traer a sus papás, a los viejitos. Entonces, los sentamos en las motos que se tomen fotos, si quieren una vuelta. O sea, es un ambiente festivo y pues de convivencia, para que conozcan a los muchachos de Moto Club. Y los que están interesados en empezar en Mundo Club también pueden ir a ver y conocer a diferentes, agregó Sandoval.