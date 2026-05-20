TecNM Nogales destaca en Olimpiada Nacional de Ingeniería Civil con medallas y reconocimientos

Con una destacada cosecha de triunfos y poner en alto el nombre de la frontera, la delegación de estudiantes del Instituto Tecnológico de Nogales (TecNM) consolidó una notable participación en la XLII Olimpiada Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, Olimpiada ANEIC 2026, celebrada del 5 al 9 de mayo en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
Un selecto grupo de 25 alumnos de la carrera de Ingeniería Civil acudió al llamado nacional para medir sus conocimientos, destrezas y habilidades frente a las principales instituciones de educación superior del país, al competir en diversas disciplinas académicas, culturales y deportivas bajo el emblema de los Potros.
La delegación nogalense demostró la calidad educativa que se imparte en el TecNM Campus Nogales al adjudicarse importantes posiciones en el medallero de la competencia nacional, con Aurora Montes que logró el segundo lugar en la exigente disciplina de Mecánica de Materiales; Álvaro Lugo se llevó el tercer lugar en el área de Administración de la Construcción; Alejandro Rodríguez obtuvo el tercer lugar en Ingeniería en Costos y Johan Magaña conquistó el tercer lugar en el torneo de FIFA, al destacar en el ámbito de los deportes electrónicos.
El desempeño y la preparación de las y los jóvenes contaron con el seguimiento y el impulso de la dirección del plantel, encabezada por la Directora Sonia Regina Meneses Mendoza, quien ha mantenido una política de apoyo constante a la vinculación y proyección nacional de los estudiantes.
A través de un mensaje institucional, las autoridades universitarias expresaron su profundo reconocimiento al esfuerzo, disciplina y compromiso de cada uno de los 25 participantes, quienes no solo pusieron en alto el nombre de su Alma Mater, sino que fortalecieron su formación profesional y humana en este encuentro nacional.
Expusieron que, con estos resultados, la comunidad tecnológica de Nogales reafirma su liderazgo en el norte del país, al demostrar que el talento, la ciencia y la competitividad de sus estudiantes están listos para responder a los grandes retos de la ingeniería contemporánea.