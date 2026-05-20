TecNM Nogales destaca en Olimpiada Nacional de Ingeniería Civil con medallas y reconocimientos

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Estudiantes del Instituto Tecnológico de Nogales lograron importantes posiciones en disciplinas académicas y deportivas durante la Olimpiada ANEIC 2026 celebrada en Nuevo León

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 20/05/2026 04:07 PM.
En Nogales y editada el 20/05/2026 04:09 PM.