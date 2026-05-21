Anuncian inversión de 46 mdp para modernizar puntos clave de la Tecnológico

Una inversión de 46 millones de pesos en dos proyectos que traerán mejoras a la avenida Tecnológico fue anunciada por el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, durante su conferencia el pasado 19 de mayo, en donde se confirmó, de acuerdo con el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, el seguimiento y compromiso que existe por salvaguardar la seguridad de los nogalenses en esta transitada rúa.
El munícipe indicó que en su última visita a nuestra ciudad, el gobernador Durazo recibió del equipo técnico del Ayuntamiento de Nogales una actualización sobre el proyecto ejecutivo de ambas zonas, en donde en primera instancia se buscará un mejor cauce para las aguas de arroyos que se generan por lluvias, y de seguridad con la renovación del puente que conecta la avenida Tecnológico a la altura de la avenida De Los Maestros.
Es para el mejoramiento del embovedado que se hizo, de lo que es donde está la farmacia, antes de llegar a las parrillas, en esa calle; ahí se va a hacer una construcción que va a permitir que el agua ya no dependa de las parrillas, porque como les decía la basura es una constante. Con ese proyecto que hicieron junto con todos ingenieros, asociaciones, alumnos que se involucraron, fuimos parte de ese proyecto y es el que se va a hacer ahí y el que ya está anunciando, comentó el alcalde.
En mis tiempos ese puente ahí nos parábamos nosotros a esperar el raite como se dice, o a esperar el camioncito; ahora, es un puente que es parte de la proyección que el gobernador tuvo en aquel entonces del embovedado aguas arriba, el que viene de la funeraria, etcétera. Va a ser parte y complemento de esa obra y va a quedar algo muy accesible, muy funcional y que va a permitir la circulación más de los que bajan a las casas hacia lo que es la avenida Tecnológico y toda esa parte se va a mejorar, manifestó.