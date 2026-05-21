Anuncian inversión de 46 mdp para modernizar puntos clave de la Tecnológico

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Los proyectos contemplan mejoras en el sistema pluvial y la renovación del puente vehicular en una de las zonas más transitadas de Nogales, con el objetivo de reforzar la seguridad y funcionalidad vial

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 21/05/2026 11:38 AM.
En Nogales y editada el 21/05/2026 11:43 AM.