Avanza reconstrucción de estación de Bomberos en Los Virreyes

La comunidad de Nogales, Sonora, podría contar con otra nueva estación de Bomberos en poco tiempo, gracias a que el Ayuntamiento de Nogales ha iniciado con la reconstrucción de la estación seis ubicada en la colonia Los Virreyes, que enfrentaba un juicio penal.
El comandante y jefe de Bomberos de Nogales César Ramón Vélez Hernández, informó que gracias a las gestiones del Alcalde Juan Gim, la estación podría estar terminada y funcional en poco tiempo.
El día de hoy tuvimos una reunión informal en las instalaciones de lo que será la estación número 6 ahí en los Virreyes, la estación duró mucho tiempo en estado de abandono por un problema legal, donde hace una semana empezaron los trabajos de renovación de la estación, esto a cargo del ingeniero Medina.
Recorrimos ahí la estación, vimos los trabajos que se empezaron a hacer ya de enjarre en las paredes donde están metiendo la tubería para la electricidad, para que aproximadamente en unos tres meses esa estación, pues ya quede terminada, gracias a Dios y poder empezar a trabajar en ese sector con bomberos.
Esto no hubiera sido posible sin el apoyo del alcalde Juan Francisco Gim, ya que, como te digo, la estación todavía sigue en un proceso penal o judicial, pero pues él se movió para que le pudieran dar la posesión de la estación y poder hacerle la inversión al inmueble y poderlo terminar.
Recorrimos ahí la estación, vimos los trabajos que se empezaron a hacer ya de enjarre en las paredes donde están metiendo la tubería para la electricidad, para que aproximadamente en unos tres meses esa estación, pues ya quede terminada, gracias a Dios y poder empezar a trabajar en ese sector con bomberos.
Esto no hubiera sido posible sin el apoyo del alcalde Juan Francisco Gim, ya que, como te digo, la estación todavía sigue en un proceso penal o judicial, pero pues él se movió para que le pudieran dar la posesión de la estación y poder hacerle la inversión al inmueble y poderlo terminar.
Pues mira, ese sector, principalmente lo que es la Bellavista, la Solidaridad, los Virreyes, la calle Onabas, las Lomas de Anza, inclusive hasta el camino viejo a Cananea, para el lado de Mascareñas, con accidentes vehiculares todo este sector, tenemos un índice alto en incendios, en accidentes, entonces hasta ahorita lo está cubriendo la estación 4, que es la estación de San Miguel, y el otro sector lo cubre la estación 2, que es la estación de La Granja.
Con un tiempo de respuesta de ocho minutos aproximadamente, sin agregarle el tráfico que pudiéramos agarrar en horas pico, pero más o menos es el tiempo de respuesta que nosotros tenemos ahorita para ese sector y ya con esa estación (6), pues ya tendríamos un tiempo de respuesta de unos cinco minutos aproximadamente o menos en la atención a cualquier siniestro.
Con un tiempo de respuesta de ocho minutos aproximadamente, sin agregarle el tráfico que pudiéramos agarrar en horas pico, pero más o menos es el tiempo de respuesta que nosotros tenemos ahorita para ese sector y ya con esa estación (6), pues ya tendríamos un tiempo de respuesta de unos cinco minutos aproximadamente o menos en la atención a cualquier siniestro.
Es buena noticia para ambos, pero yo creo que ahora sí que en especial para bomberos, ya que después de muchos años, ahora sí se nos va a hacer realidad este sueño de tener en una estación número seis para ese lado que estuvo por muchos años, vandalizada, estuvo abandonada completamente y vandalizada, le robaron todo lo que fue el cableado, las ventanas, vidrios quebrados, etcétera, etcétera.
Nos tocó tener incendios dentro de las instalaciones de incendios de basura y fue utilizada por mucho tiempo para guardar camiones urbanos, para echar mecánica, entonces, gracias a Dios y gracias a la administración actual ya próximamente ahora sí vamos a contar con una nueva estación de bomberos.
Nos tocó tener incendios dentro de las instalaciones de incendios de basura y fue utilizada por mucho tiempo para guardar camiones urbanos, para echar mecánica, entonces, gracias a Dios y gracias a la administración actual ya próximamente ahora sí vamos a contar con una nueva estación de bomberos.