Avanza reconstrucción de estación de Bomberos en Los Virreyes

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La rehabilitación de la estación número 6 permitirá reducir tiempos de respuesta en sectores del este de Nogales con alta incidencia de emergencias y accidentes

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 21/05/2026 04:54 PM.
En Nogales y editada el 21/05/2026 04:57 PM.