Bomberos de Nogales fortalecen su capacidad operativa con donación de equipo especializado

Una máquina para el llenado de tanques con aire comprimido fue donada al Cuerpo de Bomberos de Nogales por sus homólogos de Avra Valley, entre otros equipos que llegaron a fortalecer su trabajo en esta frontera de Nogales.
El comandante y jefe de bomberos César Ramón Vélez Hernández dijo que este equipo está en el proceso legal en aduana para próximamente ser cruzado a México legalmente y ser colocado en una de las subestaciones. Y aseguró que de la misma forma, con donativos de equipos, ellos también ponen su granito de arena con sus hermanos bomberos de otras entidades del estado de Sonora y del sur de la república mexicana.
Sí, mira, hace dos días, bueno, hace unas semanas atrás recibimos la llamada de un bombero de la ciudad de Tucson, en el distrito de Avra Valley, el cual nos estaba avisando que tenían un compresor de aire para donárnoslo, dijo.
Esto consta algo similar al aparato que tenemos aquí (base Centro), que es donde llenamos los cilindros que nosotros utilizamos para poder atacar los incendios, para no respirar el humo pues. Ahorita ya está en Nogales, Arizona; estamos viendo el proceso para poder cruzarlo para Nogales y poderlo poner a trabajar en la estación número 4, la estación de San Miguel, explicó.
También nos regalaron unas bolsas neumáticas, que son para levantar cosas pesadas; llámese un vehículo que esté atrapado una persona abajo, por ejemplo, en un atropellamiento, que la persona esté abajo del vehículo y que no podamos mover el vehículo para nada. Se utilizan esas bolsas neumáticas para elevar el vehículo y poder sacar a esa persona. Se utilizan para estructuras colapsadas igual, por ejemplo, levantar losas de cemento y poder extraer algún animalito también, inclusive, son para ese tipo de rescates, explicó Vélez.
Esto consta algo similar al aparato que tenemos aquí (base Centro), que es donde llenamos los cilindros que nosotros utilizamos para poder atacar los incendios, para no respirar el humo pues. Ahorita ya está en Nogales, Arizona; estamos viendo el proceso para poder cruzarlo para Nogales y poderlo poner a trabajar en la estación número 4, la estación de San Miguel, explicó.
También nos regalaron unas bolsas neumáticas, que son para levantar cosas pesadas; llámese un vehículo que esté atrapado una persona abajo, por ejemplo, en un atropellamiento, que la persona esté abajo del vehículo y que no podamos mover el vehículo para nada. Se utilizan esas bolsas neumáticas para elevar el vehículo y poder sacar a esa persona. Se utilizan para estructuras colapsadas igual, por ejemplo, levantar losas de cemento y poder extraer algún animalito también, inclusive, son para ese tipo de rescates, explicó Vélez.
El compresor sí nos cayó de sorpresa porque es un equipo caro que está en perfectas condiciones, es un equipo que aproximadamente ronda, así usado, puede andar entre los 6 mil y 8 mil dólares aproximadamente. Un equipo nuevo, con estas características, sale aquí en México en un millón y medio de pesos, por ejemplo, para que se den una idea, acentuó.
Sí, así es. Tratamos de ayudarnos entre bomberos, principalmente en el estado, tratamos de darles lo que nosotros a lo mejor vamos ya sacando de funcionamiento porque nos va llegando equipo más moderno. Nos hemos apoyado por ejemplo con la ciudad de Ímuris, de Magdalena, de Santa Ana, de Caborca por nombrarte algunos, comentó.
Hace unas semanas, unos meses atrás, estuvo aquí por ejemplo la ciudad de Durango, Mazatlán y Veracruz; vinieron a recoger unos equipos a Estados Unidos, unas unidades y también aportamos un granito de arena ahí con ellos: les regalamos un equipo de extracción vehicular que nosotros pues ya no lo estamos utilizando, pues ya tenemos equipo más moderno, contó.
Hace dos semanas vino Michoacán, vino de hecho a comprar una unidad también y también les regalamos un poco de equipo para que llevaran equipo estructural, equipos forestales, un equipo de quijadas de la vida para que se llevaran para Michoacán. Entonces tratamos de ayudarnos entre bomberos, finalizó Vélez Hernández.
Hace unas semanas, unos meses atrás, estuvo aquí por ejemplo la ciudad de Durango, Mazatlán y Veracruz; vinieron a recoger unos equipos a Estados Unidos, unas unidades y también aportamos un granito de arena ahí con ellos: les regalamos un equipo de extracción vehicular que nosotros pues ya no lo estamos utilizando, pues ya tenemos equipo más moderno, contó.
Hace dos semanas vino Michoacán, vino de hecho a comprar una unidad también y también les regalamos un poco de equipo para que llevaran equipo estructural, equipos forestales, un equipo de quijadas de la vida para que se llevaran para Michoacán. Entonces tratamos de ayudarnos entre bomberos, finalizó Vélez Hernández.