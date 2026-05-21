Bomberos de Nogales fortalecen su capacidad operativa con donación de equipo especializado

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Corporaciones de Avra Valley entregaron una máquina para llenado de tanques de aire comprimido, bolsas neumáticas y otros equipos que reforzarán labores de rescate y combate de incendios en esta frontera

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 21/05/2026 10:43 AM.
En Nogales y editada el 21/05/2026 11:00 AM.