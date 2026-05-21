Detienen a dos hombres tras persecución por robo de vehículo en Nogales

Dos sujetos presuntos ladrones de autos fueron detenidos tras una persecución por agentes de la policía municipal en calles de la colonia Lomas de Nogales donde fueron sorprendidos desmantelando un vehículo con reporte de robo.
El reporte policial detalla que siendo las 23:40 horas que elementos preventivos comisionados al departamento de vehículo robados, observaron durante un recorrido de búsqueda sobre la calle Manuel Esperón del sector señalado a dos personas desmantelando una camioneta.
Se trató de un pick up Chevrolet Silverado, de color rojo, mismo que cumplía con las características de uno reportado como robado, observando a los sujetos los cuales se encontraban retirando una de las llantas, mientras la otra persona sacaba pertenencias del interior de la camioneta.
El parte detalla que los sujetos al notar la presencia de las autoridades emprendieron la huida, por lo que solicitaron apoyo para detener al par de sujetos, uniéndose a la persecución elementos del GOT, logrando la detención de Jesús B. "N" de 24 años y José A. "N" de 32 años, regresando a la unidad motriz, confirmando que contaba con reporte de robo.
Del caso dicha autoridad informó al Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que las persona detenidas fueran puestas a su disposición y que el vehículo fuera remolcado a los patios del C5.