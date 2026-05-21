Detienen a dos hombres tras persecución por robo de vehículo en Nogales

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Los sujetos fueron sorprendidos por agentes municipales mientras presuntamente desmantelaban una camioneta con reporte de robo en la colonia Lomas de Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/05/2026 04:39 PM.
En Nogales y editada el 21/05/2026 04:44 PM.