Detienen a hombre por violencia familiar y amenazas contra su hijo en Nogales

Un peligroso delincuente fue detenido por la Policía Municipal luego de amenazar de muerte a su hijo menor en un hecho de violencia familiar suscitado en la colonia Buenos Aires de Nogales, Sonora.
El informe oficial detalla que se trata de quien fuera identificado como Luis A. “N”, de 31 años, residente de esta frontera quien fue puesto a disposición de las autoridades investigadoras.
El parte policial menciona que fue a las 18:20 horas que elementos preventivos fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la colonia Buenos Aires, donde reportaban un caso de violencia familiar.
En el lugar, una mujer señaló a los agentes al de nombre Luis A. "N" de 31 años, el cual se encontraba causando molestias y amenazas de muerte en contra de su menor hijo.
Se informó que tras ser retenido y al solicitar información sobre sus generales en Plataforma México, arrojó una orden de aprehensión vigente por el delito de tentativa de privación ilegal de la libertad agravada.
Ante la situación los agentes informaron del caso al Centro de Atención Temprana haciendo entrega del retenido a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, quienes se hicieron cargo del detenido.