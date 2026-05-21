Detienen a hombre por violencia familiar y amenazas contra su hijo en Nogales

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El sujeto fue arrestado por la Policía Municipal en la colonia Buenos Aires tras ser señalado por amenazar de muerte a un menor; además, contaba con una orden de aprehensión vigente

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/05/2026 04:59 PM.
En Nogales y editada el 21/05/2026 05:01 PM.