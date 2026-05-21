Estudiantes de CECyTE Nogales 2 presentan proyectos finales rumbo a su titulación

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Alumnos de sexto semestre expusieron propuestas de innovación en sectores como alimentos, industria y ventas, como parte de su proceso para obtener título y cédula profesional

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 21/05/2026 04:20 PM.
En Nogales y editada el 21/05/2026 04:28 PM.