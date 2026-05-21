Estudiantes de CECyTE Nogales 2 presentan proyectos finales rumbo a su titulación

Estudiantes de sexto semestre del plantel CECyTE Nogales 2 presentaron sus proyectos finales con el objetivo de obtener su título y cédula profesional, durante un evento que contó con el respaldo de diversas autoridades educativas y municipales.
El director de la institución, José María Velderrain Galaviz, destacó que esta exposición permite a jóvenes culminar sus actividades académicas y demostrar su capacidad para integrarse de inmediato al campo laboral o bien, continuar con sus estudios universitarios.
Es un gusto que puedan culminar de manera satisfactoria y poder compartirle a la comunidad todos esos proyectos y la capacidad que ellos tienen para incorporarse al campo laboral, manifestó.
El evento protocolario de inauguración tuvo como invitados especiales a funcionarios del Ayuntamiento de Nogales y líderes del sector educativo, en el presídium destacaron Luis Arturo Pérez Chávez, encargado del Despacho de Desarrollo Económico; Edgar Valadez Valdés, director de Educación Municipal; Glenn Lizárraga Arredondo, titular del Instituto Nogalense de la Juventud; y el regidor Ramón Valenzuela; también asistieron Manuel de Jesús Rodríguez García, delegado sindical del SITCECyTES, y Cynthia Noriega Flores, presidenta de la Mesa Directiva de Padres de Familia.
Velderrain Galaviz aprovechó la ocasión para felicitar a las y los alumnos por su esfuerzo constante a lo largo de tres años y agradeció a los padres de familia por su participación activa en la comunidad escolar. El académico subrayó que la institución brinda una educación integral con apoyo al deporte, la cultura y la acción cívica, con la meta clara de formar personas de bien para la sociedad fronteriza.
El director externó su gratitud a las autoridades estatales, como la doctora Blanca Valenzuela, directora del sistema CECyTE; al secretario de Educación Froylán Gámez y el gobernador del estado Alfonso Durazo, por el apoyo otorgado a la educación técnica en la región.
Felicidades por este gran trabajo que han hecho durante estos tres años que han estado con nosotros y esperemos que continúen con el mejor ánimo y también con la mayor energía para que puedan desarrollarse de manera profesional, estamos seguros que van a hacer un muy buen papel en el campo laboral y también en la universidad, expuso.