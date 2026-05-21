Facilitarán traslado de jóvenes de La Mesa a visorías de futbol profesional en Nogales

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La organización Mujeres al 100 apoyará a niños y jóvenes detectados en el programa “Retas de Barrio” para que participen en las visorías de clubes de primera división como América, Pachuca y Pumas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/05/2026 11:16 AM.
En Nogales y editada el 21/05/2026 11:30 AM.