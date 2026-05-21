Facilitarán traslado de jóvenes de La Mesa a visorías de futbol profesional en Nogales

Ante la próxima visita a Nogales de los buscadores de talento de equipos de futbol profesionales de primera división, la organización de Mujeres al 100 facilitará el traslado de niños y jóvenes de La Mesa, a la unidad deportiva.
La coordinadora en esta frontera de la organización Angélica Burgos Garay, informó que durante los días 22 y 23 de mayo próximo, se llevarán a cabo visorías con clubes de América, Pachuca y Pumas.
Con el programa ‘Retas de Barrio’ que llevamos a cabo en las colonias...de acuerdo a los padres de familia y entrenadores, se detectaron niños y jóvenes con grandes habilidades en este deporte y por ello, los vamos a trasladar para que formen parte de este plan de visorías profesionales, explicó.
Para la organización de Mujeres al 100, destacó, el poder apoyar a los padres de familia es un compromiso para cumplir con el objetivo social y participar en estos eventos extraordinarios.
El talento deportivo en Nogales existe y es evidente con la gran cantidad de jóvenes que han destacado...en diferentes categorías deportivas como es el box, el beisbol y por supuesto el futbol, manifestó.