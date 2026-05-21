Entre la fe y la esperanza, madre de Nogales busca a su hijo desaparecido

El paisaje árido de los montes se convierte en un escenario de fe y resistencia para madres como María Victoria Pérez Carrillo, su hijo, Jhonatan Curiel Pérez, desapareció el 4 de septiembre de 2025, y desde entonces, su vida cambió por completo.
Tras enfrentar un par de meses de profunda tristeza en su hogar, María Victoria decidió tomar la iniciativa, salir y unirse a los colectivos locales para rastrear su paradero, como en esta ocasión en la iniciativa de Buscando Corazones Nogales, que lidera Ramona Ayala Ortiz.
En su testimonio, ella relata lo difícil que resulta asimilar la situación, especialmente al descubrir restos humanos durante las expediciones, sin embargo, su mensaje principal es un llamado directo a otras madres que enfrentan la misma tragedia. Las exhorta a dejar el encierro, tomar valor y participar activamente en las jornadas, ya que la unión de las familias fortalece la causa y visibiliza la urgencia de respuestas.
Desde que perdí a mi hijo ha sido muy fuerte porque con los grupos al encontrar restos humanos y la experiencia de andar así en el monte buscando, como yo buscando a mi hijo, desgraciadamente hasta ahorita no he sabido nada, que yo quisiera saber, saber de él, que alguien dijera pues, dijo.
Al principio se siente muy feo, pero nosotras como madres tenemos que agarrar el valor y de salir a participar, buscar a nuestros hijos, y juntarnos con los colectivos a ayudar, sobre todo agarrar valor porque yo sí duré quince días o dos meses duré ah muy triste en mi casa, pero dije no, tengo que activarme y salir a participar en las búsquedas y agarrar la pala, recalcó.
Al recordar a Jhonatan, su rostro refleja nostalgia, lo describe como un joven sumamente carismático, amigable y querido por la comunidad, al grado de ganarse el afecto fraternal de muchas personas en su entorno. De ahí que, el amor por su hijo es el motor que la impulsa a continuar, con la firme promesa de no descansar hasta tenerlo de vuelta.
Mi hijo era muy carismático, muy amigable, muy bromista, muy amigable, la verdad, lo querían muchos, muchos, los muchachos, señoras que, señoras que lo adoptaron porque él era, era muy, muy carismático, muy lindo, expresó.