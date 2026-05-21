Entre la fe y la esperanza, madre de Nogales busca a su hijo desaparecido

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María Victoria Pérez Carrillo se unió a colectivos de búsqueda tras la desaparición de su hijo Jhonatan Curiel Pérez en septiembre de 2025, convirtiendo el dolor en fuerza para recorrer montes y exigir respuestas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 21/05/2026 04:19 PM.
En Nogales y editada el 21/05/2026 04:20 PM.