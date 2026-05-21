Investigan muerte de presunto migrante hallado en predio de CFE en Nogales

Las autoridades ministeriales investigan la muerte de una persona probablemente migrante que fue localizada tendida en el predio ubicado en la parte posterior de las instalaciones de la CFE ubicadas en la colonia Kennedy de esta frontera.
Los reportes policiales indican que fue a las 18:53 horas que agentes municipales fueron alertados sobre la presencia de una persona sin vida tendido en un predio baldío ubicado en calle Creta de la colonia Kennedy, entre el banco Banamex y las instalaciones de la CFE.
Por lo que en el lugar confirmaron el reporte observaron a una persona de aspecto indigente el cual se encontraba boca abajo sin movimiento, fueron paramédicos de Cruz Roja quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.
Por tal motivo la zona fue asegurada y acordonada, dando aviso inmediato al departamento de Servicios Periciales de la FGJE de Sonora, quienes en coordinación con elementos de la AMIC Nogales se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.
Hasta el momento se desconoce la identidad de esta persona, en el lugar trascendió que no contaba con identificaciones y se presume se trate de una persona migrante en situación de calle.