Investigan muerte de presunto migrante hallado en predio de CFE en Nogales

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Autoridades ministeriales realizan las diligencias correspondientes tras la localización del cuerpo de una persona sin identificar en un terreno baldío de esta frontera

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/05/2026 04:48 PM.
En Nogales y editada el 21/05/2026 04:52 PM.