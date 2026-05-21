Refuerzan plan permanente de bacheo en Nogales previo a temporada de lluvias

...

El Gobierno Municipal intensificó trabajos de mantenimiento en calles principales y colonias de la ciudad para mejorar la movilidad y prevenir afectaciones viales durante el periodo de precipitaciones

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/05/2026 12:01 PM.
En Nogales y editada el 21/05/2026 12:11 PM.