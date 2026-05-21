Refuerzan plan permanente de bacheo en Nogales previo a temporada de lluvias

El Ayuntamiento de Nogales, encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, reforzó el Plan Permanente de Bacheo en distintas zonas de la ciudad, previo a la temporada de lluvias, informó el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Medina Esqueda.
El funcionario precisó que, de manera inicial, se han atendido calles primarias de algunas colonias, principalmente aquellas por donde circulan unidades de servicios públicos, vehículos de emergencia y del sistema de transporte colectivo urbano.
También traemos varias cuadrillas trabajando en distintas colonias, tales como Solidaridad, Las Bellotas, CTS-CROC, Virreyes, entre otras, puesto que la intención es que las arterias de la ciudad estén en condiciones favorables antes de que se presenten las lluvias, comentó.
Ya tenemos tres meses realizando acciones de mantenimiento preventivo en las arterias de la ciudad y sabemos que durante el periodo de precipitaciones pluviales también se presentan problemas en la infraestructura vial, los cuales serán corregidos oportunamente, añadió el funcionario.