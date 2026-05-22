Aplican naloxona y salvan la vida de hombre inconsciente en El Canelo

Socorristas de la Cruz Roja aplican naloxona y salvan la vida de una persona que se encontraba inconsciente tendido en la vía pública en el sector conocido como El Canelo.
Este hecho se documentó alrededor de las 14:22 horas cuando elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Privada el Canelo de la colonia Empalme Nogales, donde reportaban a una persona inconsciente.
En el lugar observaron a una persona del sexo masculino quien al reaccionar presentó dificultades para respirar, solicitando la presencia de los paramédicos quienes al arribar aplicaron una dosis de naloxona en spray nasal, reaccionando la persona.
Por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital IMSS Bienestar donde recibió una segunda dosis de naloxona intravenosa, siendo valorado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y que ponen en riesgo la vida.
Se informó que debido a las condiciones del hombre no le fue posible a los agentes tener los datos generales del sujeto, el cual quedo bajo vigilancia médica.