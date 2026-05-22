Aplican naloxona y salvan la vida de hombre inconsciente en El Canelo

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Socorristas de Cruz Roja atendieron de emergencia a una persona hallada en la vía pública en la colonia Empalme Nogales, quien fue trasladada al hospital tras presentar riesgo vital

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/05/2026 05:33 PM.
En Nogales y editada el 22/05/2026 05:38 PM.