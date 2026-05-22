Arte y diversidad abrirán actividades del Pride en Nogales, Arizona

Con el nombre de Body Language, las actividades de la comunidad LGBTQ+ darán inicio a lo relativo del mes del Pride en Nogales, Arizona, ya que esta propuesta artística, conformada por talento dentro de las siglas icónicas de la diversidad, busca representar de manera duradera, obras de identidad, resistencia, intimidad y transformación, bajo la premisa de que el cuerpo humano, es raramente un espacio neutral.
Juan Miguel García, artista nogalense y promotor de estas actividades explicó que, dentro de la oferta visual, expositores de la región de las ciudades hermanas, complementados por artistas de diferentes partes del mundo, buscan retratar la realidad y el simbolismo que se puede encontrar dentro de las diferentes presentaciones físicas de la anatomía, algo que mencionó es mucho más expresivo en la cultura de resiliencia.
Nosotros vamos a empezar la celebración de Pride, mayo 30, vamos a empezar como siempre con nuestra exhibición de arte, así que la invitación es para este sábado mayo en la Línea Art Studio, va a ser una exposición de Pride vamos a tener en exhibición a diferentes artistas de la comunidad LGBTQ+ y el nombre de la exhibición este año se llama Body Language o Lenguaje Corporal, indicó García.
Creo que justamente hay muchas cosas que las personas hetero-normativas toman por hecho y que al ser parte de la comunidad agrega otra capa de contexto, como, por ejemplo, todos lidiamos con la imagen, con la autoimagen, pero cuando le agregamos ese contexto del no sé, la experiencia de un hombre homosexual, hay toda otra capa de inseguridades, rechazos, toma otro contexto, manifestó.