Atropellan a joven guanajuatense en Nogales; no presenta lesiones de gravedad

Un hombre fue atropellado por un vehículo luego de cruzar la avenida Álvaro Obregón frente al hotel Marqués de Cima, donde a pesar de lo aparatoso del impacto no resultó con lesiones que pongan en peligro su vida, según las autoridades en Nogales, Sonora.
Se trató de un joven originario de Guanajuato de 22 años quien fue internado en el Hospital IMSS Bienestar donde quedo bajo vigilancia médica.
Se informó que el accidente ocurrió alrededor de las 12:00 horas, cuando el señalado intentó atravesar la avenida con dirección al este, siendo impactado por un sedán Mazda color rojo, cuyo conductor no logró detenerse a tiempo.
Tras el fuerte impacto con el parabrisas del auto su cuerpo salió proyectado hacia el pavimento, cabe mencionar que el conductor del vehículo detuvo su marcha tras el impacto, el auto presentó daños severos en su carrocería y cristal frontal.
Elementos de la Policía de Tránsito Municipal acudieron al sitio para brindar apoyo y posteriormente trasladaron al lesionado en una patrulla al hospital IMSS Bienestar, donde quedó bajo observación médica.
Hasta el momento se desconoce de los resultados del peritaje de las autoridades de vialidad por lo que no se tiene información quien fue el responsable de los daños.