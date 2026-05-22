Atropellan a joven guanajuatense en Nogales; no presenta lesiones de gravedad

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Un hombre de 22 años fue impactado por un vehículo al intentar cruzar la vialidad frente al hotel Marqués de Cima; fue hospitalizado y permanece bajo observación médica

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 22/05/2026 05:25 PM.
En Nogales y editada el 22/05/2026 05:28 PM.