Béisbol 5 en Nogales premia talento juvenil con viaje a Grandes Ligas

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Equipos infantiles y juveniles destacados fueron reconocidos con una experiencia en Phoenix para presenciar juegos de MLB, impulsando la proyección deportiva internacional de atletas nogalenses

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 22/05/2026 04:38 PM.
En Nogales y editada el 22/05/2026 04:42 PM.