Béisbol 5 en Nogales premia talento juvenil con viaje a Grandes Ligas

La consolidación del beisbol 5 en la frontera alcanzó un nivel importante este viernes durante la premiación de los equipos ganadores de las categorías infantiles y juveniles, quienes reconocieron como recompensa un viaje especial para presenciar un partido de las Grandes Ligas en la ciudad de Phoenix, Arizona, en un evento coordinado por el Instituto del Deporte, que no solo reconoció el talento local, sino que marcó el inicio de una proyección internacional para deportistas nogalenses.
Marco Alonso Martínez, director del IMDEN, manifestó que esto se logró junto a una empresa la iniciativa privada del giro de radiodifusión, quienes formaron parte integral de la convocatoria e innovación, en esta disciplina que se encuentra dentro de juegos olímpicos y se espera que en los próximos meses pueda jugarse de manera generalizada en los patios de las escuelas y plazas públicas de la ciudad.
El béisbol 5 es un deporte que ha venido dando mucho de qué hablar, es un deporte oficial, está olímpicamente avalado internacionalmente y el pasado año tuvimos a nuestros representantes nogalenses, sonorenses en los Juegos Nacionales CONADE, en la Olimpíada Nacional, en donde obtuvieron el pase al nacional, quedando en 11º lugar, y este año tuvimos el bicampeonato en una categoría y el campeonato en categorías menores, en donde también participaron a nivel nacional y quedamos en el top 5 y top 4 a nivel nacional, manifestó Martínez.
Sobre todo darle este impulso a este proyecto tan importante que es el béisbol 5. Es un deporte que no exige como el béisbol con guante, careta, bat, pelotas, sin embargo, es un deporte de mucha agilidad, no distingue entre alto, chaparro, gordito, flaco, simplemente es el deporte, es muy ágil, es muy rápido y eso le da la oportunidad que todos los niños puedan participar. De esta manera se hace esta colaboración en donde podemos otorgarle la entrada a un evento de un juego oficial de la MLB, la mayor liga de béisbol en el mundo profesional, en donde los niños van a poder vivir esta experiencia, comentó el director.